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Actividades: conferencia, servicio de odontología y clases de apoyo escolar

Actividades: conferencia, servicio de odontología y clases de apoyo escolar

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23 de Abril de 2026 | 03:19
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CONFERENCIA SOBRE ATILIO BOVERI

El próximo sábado 25, a las 19, la profesora Ana María Altamirano disertará sobre la vida y obra del destacado creador de las artes visuales de la argentina, en una conferencia titulada “Atilio Boveri: artista ilustre de Gonnet”. La actividad se desarrollará en el “Centro de Fomento, Cultural y Deportivo Manuel B. Gonnet”, situado en 502 entre 15 y 16, en el marco de los festejos por el centenario de dicha institución, de la que Boveri fue uno de los impulsores y miembro fundador. La entrada será libre y gratuita.

ODONTOLOGÍA EN CAPITAL CHICA

En el Club Capital Chica, calle 66 entre 156 y 157, Los Hornos, la facultad de Odontología continúa con el servicio gratuito de odontología preventiva y social, los sábados de 9 a 16 horas. Presentarse con DNI. Se entregan certificados bucodentales. Contacto: 4503528.

CLASES DE APOYO EN MATEMÁTICAS

En la Biblioteca Alejo Iglesias, ubicada en calle 6 entre 43 y 44 de Villa Elisa, se brindan clases de apoyo de matemática para estudiantes de 1°, 2° y 3° año de secundaria. La actividad es gratuita y solo se solicita llevar hojas y cuaderno. Se realiza los miércoles a las 16.

NEWCOM EN TRICOLORES

El Club Tricolores informó sobre las distintas actividades deportivas y de apoyo escolar que se realizan en la institución. Fútbol infantil, lunes y jueves a las 18; Fútbol Juvenil, martes , miércoles y viernes a las 18. Mayores, de lunes a viernes a las 19. Voley: lunes y miércoles de 18 a 21. Newcom: martes y jueves a las 15. Yoga: martes y jueves a las 9. Apoyo escolar gratis: martes y jueves a las 10; miércoles y viernes a las 14. El club que tiene sede en calle 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1, informó los valores de cuotas: Newcom y Vóley $30.000; Fútbol $20.000; Yoga $35.000.

TALLER DE LECTURA EN LIBERTAD

El Club Libertad (51, 16 y 17) sigue con su Taller de Lectura sobre la literatura latinoamericana. Se dicta todos los lunes de 16.30 a 18. Arancel: $25.000. Inscripción: 2215793355.

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