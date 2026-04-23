Investigan el presunto pago de coimas durante la gestión de Massa

Gimnasia venció 3 a 0 a Acassuso y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina: cuarto éxito consecutivo con Pereyra de DT interino
Gimnasia venció 3 a 0 a Acassuso y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina: cuarto éxito consecutivo con Pereyra de DT interino
De la paliza a un arbolito en La Plata a la cárcel en Río de Janeiro: el pasado de "El Puma", el platense detenido por racismo
Medida drástica en La Plata: secuestran celulares de alumnos que participan de amenazas en colegios
VIDEO. Piquete y tensión en La Plata: reclamaban por cortes de luz y automovilistas denunciaron "aprietes con palos"
Proponen declarar patrimonio cultural a 11 espacios emblemáticos de La Plata
Conmoción en Gonnet: falleció en la puerta de su casa cuando salía con su auto
Caso Kim: tras el reclamo de un grupo de padres, el menor acusado por el crimen asistirá a clases virtuales
El Gobierno envió al Senado el proyecto para derogar las PASO y eliminar el financiamiento de campañas
VIDEO. Tensión en PAMI: empleados, profesionales y afiliados se movilizaron en La Plata por la crisis del sistema
Fentanilo contaminado: las familias de las víctimas llevan al Congreso un proyecto de Ley de Trazabilidad
Se accidentó Nacha Guevara y suspendieron el estreno de su obra: cómo está la actriz
Jésica Cirio fue tajante sobre su vínculo con Elías Piccirillo: “Él fue una equivocación"
Vivir más y mejor: la prevención como llave para llegar a los 100 años
La actividad económica cayó 2,6% en febrero y anotó el peor resultado desde 2023
VIDEOS. El segundo choque en menos de una semana: una moto y un auto chocaron en la "esquina del terror" de La Plata
El argentino Grossi dijo que Irán "no tiene la bomba" pero sí "un elemento para más de 10 armas nucleares"
ChangoMâs presenta el “Super Chango Fest”, un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento
Vecinos "inspectores": buscan aplicar multas en La Plata con filmaciones caseras
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
La Marcha Federal tiene fecha y el Gobierno convocaría a rectores: el plan de lucha que afecta las clases en la UNLP
Se agravó el estado del joven atacado por motochorros en La Plata: tiene sangrado cerebral y permanece internado
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Desmantelamiento en el SMN: harán un paro "con apagón" el viernes
Una masa de aire de la Antártida se aproxima a la Región y se espera un fuerte descenso térmico
Denuncian deficiencias en la Escuela de Cadetes: ¿qué dijo el SPB?
VIDEO. Escándalo en La Plata: una camioneta realizó maniobras peligrosas durante la maratón en la República de los Niños
Brian Sarmiento confesó su fulminante a La Pincoya y fue anulada: su reacción
VIDEO. Así fue el choque en la esquina del estudio de OLGA durante el programa de Migue Granados
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Justicia cree que se cometieron entre 2022 y 2023, cuando regía el cepo cambiario, en el marco del sistema importador
El fiscal Franco Picardi investiga maniobras y presuntas coimas realizadas en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que permitía a empresarios acceder a un dólar oficial más barato entre 2022 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, en el que Sergio Massa fue ministro de Economía.
Según informaron fuentes judiciales, el fiscal tendría identificadas maniobras de por lo menos cuatro empresarios que habrían pagado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener permisos para importar, accediendo a un dólar oficial mucho más barato, para aumentar ficticiamente las ganancias de cada importación.
Las mismas fuentes señalaron que, en el marco de esta causa, que está a cargo del juez Ariel Lijo y tiene secreto de sumario hasta hoy, se habría logrado hasta ahora imputar a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central, que supervisaban las operaciones del SIRA, un sistema dejado sin efecto por el actual Gobierno en diciembre de 2023.
El SIRA era un mecanismo electrónico de control y autorización de importaciones implementado en octubre de 2022 para gestionar la escasez de dólares, y en la práctica funcionaba como barrera para registrar flujos comerciales y aprobar el acceso al mercado de cambios que controlaba el Banco Central.
El SIRA permitía, entonces, habilitar importanciones y, en consecuencia, acceder al dólar oficial, en momentos en los que regía el denominado cepo cambiario.
Entre otras medidas conocidas, Picardi pidió “informes urgentes” a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central y pidió que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas.
LE PUEDE INTERESAR
Adorni acordó un pago extra de US$65.000 por la casa de Caballito
LE PUEDE INTERESAR
Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo
Además, ordenó la realización de unos 30 allanamientos a los que les sumó testimonios y teléfonos aportados por los imputados, como los funcionarios del Banco Central Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, y dueños de casas de cambio como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.
El fiscal habría detectado que los empresarios involucrados habrían aceptado pagar porcentajes de entre 10 y 15 por ciento y los montos de las operaciones superarían 3,5 millones de dólares, para acceder a operaciones a valor del dólar oficial de aquella época, que tenía una brecha de hasta un 100 por ciento de diferencia con el que se obtenía en el circuito informal.
Según trascendió, los montos totales sobre los cuales se habrían cobrado las supuestas comisiones ilegales son multimillonarios. Sólo en 2023, bajo el cepo y con varios sectores con serias dificultades para acceder al dólar oficial, la Argentina importó por casi 75.000 millones de dólares. Sólo el 1 por ciento de esa suma representa unos 750 millones. Y la investigación rastrea pagos ilegales diez veces más altos.
En concreto, el mecanismo de autorización habría funcionado entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, cuando finalizó el gobierno de Fernández y asumió la presidencia Javier Milei, y le daba acceso a las empresas que pagaban coimas a la moneda extranjera a un precio preferencial.
El esquema dependía de la Dirección General Impositiva (DGI), la Aduana, el Banco Central y la Secretaría de Comercio, todas dependencias que se encontraban bajo la influencia del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
Según la investigación, las operaciones son de permisos para importaciones que efectivamente se realizaron. Las empresas que habrían accedido a pagar estarían identificadas por el fiscal, sumando el ilícito una cifra que supera los 3,5 millones de dólares.
Según trascendió, los funcionarios imputados habrían aportado sus teléfonos y claves de acceso a la justicia, salvo la inspectora Romina García.
Luego de 30 allanamientos, el fiscal pidió que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas. Se realizaron casi 30 allanamientos.
Además de los funcionarios mencionados, entre otros imputados se encuentran los dueños de casas de cambio Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí