El pedido de Rocca a Macri con miras a 2027

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, le transmitió al expresidente, Mauricio Macri, su preocupación por la situación económica y política del país, a la par que le planteó la necesidad de que el Pro se integre en una opción electoral “racional” de cara a los comicios del año que viene. El diálogo se dio durante una cena en la casa del empresario que tuvo lugar a principios de abril, pero que trascendió ayer.

Del encuentro participaron también el diputado y secretario general de Pro, Fernando de Andreis; el legislador porteño Darío Nieto; y tres directivos de Techint.

La reunión ocurrió después de que el exmandatario anunciara en una cumbre partidaria en Parque Norte que Pro presentará candidato propio en 2027. Entonces, Macri respaldó el rumbo de Javier Milei pero advirtió que marcará diferencias cuando lo considere necesario.

Por su parte, Rocca viene de protagonizar un enfrentamiento a cielo abierto con Milei, quien lo llamó “Don Chatarrín de los tubitos caros” tras perder una licitación de alrededor de US$250 millones para proveer caños del ducto Vaca Muerta-Río Negro, que quedó en manos de una firma india. Mientras, el empresario ha cuestionado la política de apertura importadora y advertido sobre la competencia “predatoria y desleal” del acero chino.

En paralelo, Macri avanza con su “próximo paso tour” por el interior. Ya visitó Chaco y Corrientes, y tiene previsto continuar el 29 de mayo en Cuyo. Aunque, por ahora, en el macrismo evitan hablar de candidaturas: “Primero hay que construir la carrocería y después elegimos al piloto”, resumen.