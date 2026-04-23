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Política y Economía |SEGÚN UNA INVESTIGACIÓN

Un secretario también en la mira por bienes en EE UU

Un secretario también en la mira por bienes en EE UU

X (@halconada)

23 de Abril de 2026 | 04:31
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El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, no declaró ante las autoridades argentinas al menos ocho inmuebles ubicados en el estado de Florida, Estados Unidos, según una investigación dada a conocer ayer por el diario La Nación y complementada por el canal A24.

Cinco de las propiedades fueron verificadas en registros oficiales del condado de Palm Beach: un departamento en Lantana valuado en 187.000 dólares; otro en West Palm Beach a 216.000 dólares; un tercero también en West Palm Beach por 193.000 dólares; un cuarto en South Palm Beach por 212.000 dólares; y un quinto —a nombre de Frugoni— en Delray Beach, adquirido en julio de 2021 por 215.000 dólares y tasado actualmente en torno a los 310.500 dólares. Ese último inmueble, un departamento de tres ambientes y 136 metros cuadrados, recibió una exención fiscal de 50.500 dólares reservada exclusivamente para quienes declaran la propiedad como residencia principal permanente en Florida, pese a que Frugoni reside y trabaja en la Argentina.

Para controlar parte de ese patrimonio, el funcionario se habría valido de dos sociedades constituidas en Delaware (una de las jurisdicciones más opacas de Estados Unidos).

Una de las propiedades llama la atención por el domicilio postal asociado: la sede del club Newman en Benavídez, provincia de Buenos Aires, institución de la que Frugoni es egresado y para la que trabajó como project manager entre 1997 y 2008.

El funcionario, máximo responsable de las áreas de Infraestructura y Transporte bajo el ministro Luis Caputo, ya había estado en la mira pública durante la gestión de Mauricio Macri, cuando presidió Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), empresa a cargo de la obra del Paseo del Bajo.

La ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a declarar ante la Oficina Anticorrupción la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, así como su participación en sociedades nacionales y extranjeras.

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La omisión puede derivar en condenas por omisión maliciosa, con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

El caso de Frugoni se suma a los de otros funcionarios investigados por ocultar bienes. Entre ellos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular de ARCA, Andrés Vázquez, quien habría adquirido cuatro propiedades en el condado de Miami-Dade valuadas en más de 2 millones de dólares mediante sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Situación por la que enfrenta una investigación penal a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Guillermo Marijuán.

 

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