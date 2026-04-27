Enérgica condena de Milei y otros líderes del mundo al ataque

El presidente Javier Milei condenó el tiroteo ocurrido en Washington durante una cena de periodistas en el hotel Washington Hilton, donde se encontraba el mandatario estadounidense Donald Trump. El líder republicano fue evacuado por el Servicio Secreto y resultó ileso, en un episodio que generó fuerte impacto internacional.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno argentino expresó su “más enérgico repudio” al ataque y advirtió sobre el clima que rodea este tipo de hechos. Desde la Casa Rosada señalaron que existe una “retórica violenta” que “alimenta episodios de esta naturaleza”, en un mensaje que buscó marcar posición frente al creciente nivel de confrontación política. Además, destacaron el hecho de que Trump haya salido sin heridas y manifestaron su solidaridad con las autoridades y el pueblo estadounidense.

El episodio ocurrió en el marco de la tradicional cena de corresponsales en Washington, donde el atacante intentó irrumpir armado. El rápido accionar del Servicio Secreto permitió activar el protocolo de seguridad y evacuar al presidente junto a otros funcionarios. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las repercusiones no tardaron en multiplicarse a nivel global. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su “solidaridad con el presidente Donald Trump” y remarcó que “la violencia política es una afrenta a los valores democráticos”. Desde Europa, la titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, afirmó: “La violencia política no tiene cabida en nuestras democracias”.