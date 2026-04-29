El Pata, entre guardar y la pelea por las copas

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El plantel albiazul regresó ayer por la tarde a los entrenamientos con la buena noticia de la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. Ariel Pereyra deberá tomar decisiones en la previa del juego ante Argentinos Juniors.
Por un lado, tendrá a disposición a Renzo Giampaoli para volver al primer equipo y el DT deberá optar entre Germán Conti o él para la zaga. Pero también hay otro escenario posible, que es guardar para la próxima instancia del Apertura a los jugadores que están al límite de la sanción por 5 amarillas: Enzo Martínez, Nicolás Barros Schelotto y Franco Torres. Luego, en playoffs, la cuenta de tarjetas vuelve a cero.
La realidad marca que también los puntos del domingo son valiosos para la tabla anual, ya que el Lobo está en zona de Sudamericana. ¿Qué priorizará el DT?
POR MES*
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