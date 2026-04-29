Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |AVANZA LA CAUSA JUDICIAL

Una platense denunció a su ex por golpes en el embarazo

Una platense denunció a su ex por golpes en el embarazo

Uno de los hematomas

29 de Abril de 2026 | 03:41
Edición impresa

Una joven de 27 años radicó una denuncia en la Justicia platense contra su expareja, a quien acusó de haberla sometido a episodios de violencia de género durante el embarazo.

Así lo dieron a conocer fuentes oficiales, quienes indicaron que la denuncia fue presentada por Luz Lombardi, vecina de nuestra ciudad, ante la UFI Nº 13, a cargo de la Dra. Mariana Ruffino.

Por intermedio de su abogado, Ignacio Barrios, la víctima solicitó su reconocimiento como particular damnificada en el proceso penal que investiga al hombre que involucró en el caso, quien enfrenta cargos poramenazas y lesiones leves doblemente agravadas en concurso real” y ya fue sometido a indagatoria, aunque continúa en libertad.

Lombardi alegó haber sido víctima de malos tratos por parte de su ex B. B., incluyendo episodios de violencia durante su embarazo.

DETALLES DE LA PRESENTACIÓN

En el escrito, presentado recientemente, Barrios subrayó la necesidad de su defendida de participar activamente en el expediente para prevenir cualquier maniobra que pudiera desviar la investigación o causar revictimización.

Asimismo, solicitó a la fiscalía que delimite las medidas impulsadas por la defensa del acusado, especialmente aquellas que puedan comprometer la intimidad o credibilidad de la víctima.

LE PUEDE INTERESAR

Juicio por la muerte de Maradona: el tribunal incorporó un audio clave de Verónica Ojeda

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes separó al entrenador de boxeo acusado de abuso sexual

También se pidieron diversas medidas probatorias esenciales, que incluyen, se informó, “acceso completo al material digital presentado por la defensa, la remisión de todos los expedientes judiciales relacionados, la incorporación de la historia clínica y la documentación médica de Lombardi”.

Desde la Fiscalía siguen recolectando pruebas y analizando los nuevos pedidos presentados por la querella, en una etapa considerada clave para definir el futuro procesal del denunciado.

Organizaciones y especialistas en género insisten en la relevancia de garantizar el acceso efectivo a la Justicia para víctimas de violencia, especialmente cuando los hechos denunciados se extienden al período de embarazo y maternidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Últimas noticias de Policiales

El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Cruce de llamadas, lo que se viene en la causa de la “pyme tumbera”

El entrenador acusado de abuso designó abogados

Estaba solo y quedó dos horas como rehén dentro de su propia vivienda
Deportes
El Pincha se juega mucho en una noche de Copa
Estudiantes y el recuerdo fresco del Fla
Gimnasia espera rival en octavos: ¿Habrá clásico?
Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
La Liga definió la disputa de la fecha y Juan Pafundi dirigirá en el Bosque
Espectáculos
“El diablo viste a la moda 2”: un éxito que regresa veinte años después
Wanda y Kennys: de amigos, a desconocidos
¿Cómo se encuentra Mirtha tras el cuadro de bronquitis?
Charly recibió el alta: ¿Cómo sigue su salud tras la operación de riñón?
Fito Páez en La Plata: el músico confirmó una fecha en el Estadio Único
La Ciudad
Relevan 455 locales vacíos: se va el comercio, los alquileres no bajan
Gael, el niño con autismo que ama el full contact
VIDEO. Por las amenazas, ya empezó el furor por la mochila transparente
Un refugio especial para perros viejos y enfermos
VIDEO. Cierra una casa de música con dos décadas de historia en el Centro
Información General
Violencia laboral: La Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial
Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo
Deterioro de la Ruta 50: reclaman obras urgentes y advierten por riesgos para los conductores
VIDEO. Sorpresa en el cielo de Buenos Aires por la caída de un bólido: "bola de fuego"
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla