Una platense denunció a su ex por golpes en el embarazo

Una joven de 27 años radicó una denuncia en la Justicia platense contra su expareja, a quien acusó de haberla sometido a episodios de violencia de género durante el embarazo.

Así lo dieron a conocer fuentes oficiales, quienes indicaron que la denuncia fue presentada por Luz Lombardi, vecina de nuestra ciudad, ante la UFI Nº 13, a cargo de la Dra. Mariana Ruffino.

Por intermedio de su abogado, Ignacio Barrios, la víctima solicitó su reconocimiento como particular damnificada en el proceso penal que investiga al hombre que involucró en el caso, quien enfrenta cargos por “amenazas y lesiones leves doblemente agravadas en concurso real” y ya fue sometido a indagatoria, aunque continúa en libertad.

Lombardi alegó haber sido víctima de malos tratos por parte de su ex B. B., incluyendo episodios de violencia durante su embarazo.

DETALLES DE LA PRESENTACIÓN

En el escrito, presentado recientemente, Barrios subrayó la necesidad de su defendida de participar activamente en el expediente para prevenir cualquier maniobra que pudiera desviar la investigación o causar revictimización.

Asimismo, solicitó a la fiscalía que delimite las medidas impulsadas por la defensa del acusado, especialmente aquellas que puedan comprometer la intimidad o credibilidad de la víctima.

También se pidieron diversas medidas probatorias esenciales, que incluyen, se informó, “acceso completo al material digital presentado por la defensa, la remisión de todos los expedientes judiciales relacionados, la incorporación de la historia clínica y la documentación médica de Lombardi”.

Desde la Fiscalía siguen recolectando pruebas y analizando los nuevos pedidos presentados por la querella, en una etapa considerada clave para definir el futuro procesal del denunciado.

Organizaciones y especialistas en género insisten en la relevancia de garantizar el acceso efectivo a la Justicia para víctimas de violencia, especialmente cuando los hechos denunciados se extienden al período de embarazo y maternidad.