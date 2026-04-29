Alma tripera: María Becerra recibió la nueva camiseta del Lobo y se emocionó

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María Becerra se emocionó tras recibir como regalo la camiseta de Gimnasia, el club del cual es hincha luego de participar del evento Experiencia Endeavor Sub20, realizado en el estadio Movistar Arena.
María fue una de las oradoras del evento en donde habló de sus inicios con la música, realizando covers en su cuarto hasta convertirse en una de las artistas argentinas más escuchadas a nivel global. La joven artista oriunda de Quilmes habló ante más de 12 mil estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas.
En este marco, Becerra relató que el arte siempre fue su sueño: “Lo que más me ayudó fue ponerme objetivos a corto plazo, metas pequeñas e ir de a poco cumpliéndolas”, explicó. Tras la participación, recibió la nueva camiseta de Gimnasia, que lucía el número 10 en la espalda y el nombre de Nicolás Barros Schelotto.
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