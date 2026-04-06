Burruchaga tuvo todo, pero no supo cerrarlo

Román Burruchaga tuvo tres match points, cuando estaba 5-3 arriba en el marcador del tercer set para consagrarse campeón por primera vez en un certamen del circuito ATP. El tenista argentino dejó pasar esa oportunidad y el estadounidense Tommy Paul lo aprovechó para consagrase campeón del torneo de Houston.

El partido no arrancó bien para Burruchaga, vencedor del platense Thiago Tirante en semifinales, ya que perdió el primer sets 6-1 ante Tommy Paul, No parecía que iba a transitar con facilidad para el estadounidense, que en cuartos de final había eliminado a Tomás Etcheverry.

En la segunda manga, Burruchaga en base a amor propio u un buen juego se encargó de dar vuelta las condiciones de inestabilidad del partido. En tanto, Paul cometió una sucesión de errores con lo que el argentino se impuso 6-3. Paridad y definición en el tercer sets.

Arrancó mejor parado Burruchaga aprovechando el envión del segundo set; mientras que Paul seguía envuelto en ese manojo de fallas e incertidumbre, donde el argentino, hijo del futbolista del campeón del mundo de México 1986, parecía encaminarse hacia su primera conquista,

Claro que esa situación de perder tres match points le terminó jugando en contra. Le jugó una la pasada en el tema mental para que Paul termine ganando el tercer sets 7-5 con lo que se llevó el partido y el cuarto titulo de su carrera como profesional.

En tanto, Mariano Navone conquistó su primer título ATP tras imponerse al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5, en la final del torneo de Bucarest.

Por su parte, Marco Trungelliti cayó en la final de Marrakech ante el español Rafael Jódar por 6-3 y 6-2, en el cierre de una semana histórica que lo llevó a disputar su primera definición ATP, convertirse en el debutante más veterano en una final y meterse por primera vez en el Top 100.