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El Mundo |BAJO EL CONTROL DEL EJÉRCITO

“Si cesan los ataques”, Irán reabre el vital estrecho de Ormuz

“Si cesan los ataques”, Irán reabre el vital estrecho de Ormuz

X (@notimundoec)

8 de Abril de 2026 | 02:47
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El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, anunció que su país acepta reabrir el estrecho de Ormuz como parte de la tregua de dos semanas condicionada al cese de los ataques israeloestadounidenses.

“Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas”, aseguró el canciller de la república islámica en la red social X.

“Durante un período de dos semanas, será posible un paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”, añadió, momentos después de que Estados Unidos e Irán aceptaran negociar en Islamabad durante dos semanas una solución pacífica a la guerra en Oriente Medio.

LA ONU FRACASÓ

Horas antes, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a mostrar sus fracturas internas ante la escalada bélica en Medio Oriente.

Rusia y China vetaron ayer una resolución destinada a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial y cuyo bloqueo parcial por parte de Irán ya repercute en los mercados energéticos.

La votación concluyó con 11 apoyos, dos rechazos -Moscú y Beijing- y dos abstenciones, de Pakistán y Colombia.

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El resultado frustró los intentos de impulsar una acción coordinada para garantizar la libre navegación en una de las arterias comerciales más sensibles del planeta, en medio de una guerra que ya supera las seis semanas y amenaza con expandirse.

Rusia y China defendieron su decisión al considerar que el texto no reflejaba el trasfondo del conflicto y podía habilitar interpretaciones peligrosas. El embajador ruso, Vassily Nebenzia, advirtió que la iniciativa podía otorgar una suerte de aval implícito a nuevas acciones militares, mientras que su par chino, Fu Cong, alertó sobre consecuencias “muy graves” si se enviaban señales equivocadas. Ambos también mencionaron el endurecimiento del discurso de Donald Trump como un factor de creciente tensión.

Del otro lado, el canciller de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, impulsor del proyecto, cuestionó con dureza la falta de acción del organismo y advirtió que la comunidad internacional queda expuesta a un “chantaje económico” si no se protege la navegación en el Golfo.

En la vereda opuesta, el embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, celebró el veto y defendió las medidas adoptadas por su país en el estrecho como parte de su derecho a la legítima defensa, negando que constituyan una amenaza a la paz global.

El proyecto había sido progresivamente suavizado en un intento por evitar el bloqueo. En su versión inicial contemplaba el uso de “todos los medios necesarios”, incluida la fuerza, pero luego se redujo a medidas defensivas e incluso eliminó referencias a una autorización directa del Consejo de Seguridad.

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