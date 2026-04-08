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El Mundo |LA ESTABILIDAD EMOCIONAL DEL MANDATARIO ESTADOUNIDENSE, OTRA VEZ BAJO LA LUPA

El “loco” de las advertencias apocalípticas

El “loco” de las advertencias apocalípticas

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8 de Abril de 2026 | 02:48
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Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre Irán desataron una ola de críticas que, más allá del plano político, apuntan directamente a su estabilidad emocional. Su retórica, cada vez más extrema, llevó a aliados y opositores a cuestionar abiertamente su conducta y a advertir sobre los riesgos de un lenguaje considerado “apocalíptico”.

“Realmente parece estar un poco más desequilibrado que en el pasado”, afirmó Peter Loge, director de la Escuela de Medios de la Universidad George Washington, quien no obstante encuadró estos dichos dentro de un patrón habitual de “bravuconería”. Aun así, el tono reciente encendió alarmas incluso entre figuras cercanas al oficialismo.

CRÍTICAS DE TODOS LADOS

La excongresista Marjorie Taylor Greene, antes aliada del mandatario, fue contundente: “No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura”. Su postura refleja una ruptura significativa dentro del propio espacio republicano, donde crecen las voces críticas.

Desde los medios conservadores, Tucker Carlson calificó las declaraciones como “el primer paso hacia una guerra nuclear”, mientras que el exfuncionario Anthony Scaramucci fue aún más directo al definir al presidente como “loco” y reclamar su destitución.

Las críticas también llegaron desde el campo demócrata. Tim Walz sostuvo que “el presidente ha perdido la cabeza”, en línea con quienes plantean la posibilidad de aplicar la Enmienda 25 de la Constitución estadounidense, que contempla la remoción del mandatario por incapacidad.

Ante la creciente controversia, la Casa Blanca salió a aclarar que las declaraciones no implican intenciones concretas de escalar el conflicto, mientras el propio Trump desestimó los cuestionamientos sobre su salud mental. “No he oído nada al respecto”, respondió ante consultas de la prensa.

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Sin embargo, el impacto de sus palabras ya trascendió lo discursivo. En un escenario internacional cargado de tensión, sus expresiones no solo alimentan la incertidumbre, sino que también reavivan el debate sobre los límites del liderazgo en momentos críticos.

 

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