Wall Street en vilo por la tensión con Teherán

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Wall Street cerró ayer con resultados mixtos y escasos movimientos, en una jornada marcada por la cautela de los inversores ante el ultimátum lanzado por Donald Trump a Irán en torno al estrecho de Ormuz. La incertidumbre geopolítica mantuvo en vilo a los mercados, que optaron por la prudencia a la espera de definiciones.
El índice Dow Jones Industrial retrocedió un 0,18 %, equivalente a 85 puntos, y cerró en 46.584 unidades. En contraste, el S&P 500 avanzó un leve 0,08 %, hasta los 6.616 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,1 %, hasta 22.017 enteros.
El mercado neoyorquino se movió prácticamente plano, condicionado por la tensión internacional y la expectativa en torno a posibles decisiones que podrían impactar en el comercio energético global. En paralelo, las principales bolsas europeas cerraron en baja, reflejando un clima de mayor aversión al riesgo entre los inversores.
En los mercados de materias primas, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 0,48 % y cerró en 112,95 dólares por barril, mientras que el oro, activo refugio por excelencia, avanzó un 1,07 % hasta los 4.734 dólares la onza. La plata también registró una leve suba.
Por su parte, el índice de volatilidad VIX, conocido como el “indicador del miedo”, trepó un 6,91 %, reflejando la inquietud que domina a los mercados en medio de un escenario internacional incierto.
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