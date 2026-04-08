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El Mundo |LA GUERRA EN MEDIO ORIENTE

Trump aprieta el freno: aceptó tregua de dos semanas

Previo a vencer el ultimátum dado al régimen de Teherán para abrir Ormuz, decidió suspender, gracias a la mediación de Pakistán, la ofensiva que planeaba contra Irán

Trump aprieta el freno: aceptó tregua de dos semanas

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8 de Abril de 2026 | 02:50
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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que aceptó suspender durante dos semanas un devastador ataque contra Irán y que estaba dispuesto a un alto el fuego en la guerra si Teherán reabre por completo el vital estrecho de Ormuz.

“Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”, publicó Trump en las redes sociales poco más de una hora antes de que venciera su plazo, tras conversaciones con mediadores paquistaníes.

Asimismo, aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz “definitivo” con Irán se encuentra en “una etapa muy avanzada”. Al respecto, dijo que Irán ha propuesto un plan de paz “viable” de 10 puntos que podría ayudar a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero.

El mandatario estadounidense publicó en redes sociales que Irán podría aceptar “la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz” y, entonces “suspenderá los bombardeos y ataques sobre Irán por un período de dos semanas”.

Horas antes, en la jornada de ayer, Trump había amenazado con que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán no alcanzaba un acuerdo que incluyera la reapertura del estrecho de Ormuz -por el que antes de la guerra circulaba la quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial- antes de la fecha límite. Aunque, a lo largo del conflicto, Trump ha dado marcha atrás a repetidos plazos poco antes de que expiren.

El presidente dijo en su publicación que Irán ha presentado “una base viable sobre la cual negociar”.

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“Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo sobre casi todos los diversos puntos de contención previos, pero un período de dos semanas permitirá que se finalice y consume el acuerdo”, destacó Trump.

A todo esto, el día de ayer se vivió con un nerviosismo exacerbado a nivel global. Tras la amenazas terribles de Trump, en Irán el gobierno hizo un llamado a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas y otros posibles objetivos del ataque prometido por el mandatario estadounidense.

La amenaza de Trump no parecía tomar en cuenta el posible daño a la población civil, lo que llevó a los legisladores demócratas, a algunos funcionarios de Naciones Unidas y a expertos en derecho militar a recalcar que este tipo de ataques serían una violación al derecho internacional.

El representante de Teherán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, dijo que las amenazas constituían “incitación a crímenes de guerra y posible genocidio” y que Irán tomaría “medidas recíprocas inmediatas y proporcionales” si Trump lanzaba ataques devastadores.

Estados Unidos e Israel han atacado las capacidades militares, al liderazgo y al programa nuclear de Irán. Teherán, por su parte, ha respondido con una serie de ataques contra Israel y otras naciones árabes del Golfo Pérsico, desatando un caos regional con un impacto económico y político desproporcionado.

Conforme se acercaba el plazo de Trump, un funcionario reveló que Estados Unidos e Irán estaban manteniendo conversaciones, lo que dio un indicio de que podía haber algún acuerdo antes de que venciera el temido ultimátum.

Desde el inicio de la guerra, Trump ha impuesto repetidos plazos vinculados a amenazas, sólo para extenderlos. Pero el presidente había insistido en que el que vencía anoche era definitivo. Teherán había rechazado previamente una propuesta de alto el fuego de 45 días presentada por mediadores egipcios, paquistaníes y turcos, asegurando que quiere un fin permanente de la guerra.

 

 

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