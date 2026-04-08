El petróleo seguirá caro aunque termine la guerra

Aunque un eventual cese de hostilidades podría aliviar la tensión geopolítica, especialistas internacionales coinciden en que el mercado energético tardará mucho más en recuperar la normalidad. La guerra con Irán dejó huellas profundas en la infraestructura y en las cadenas logísticas, lo que anticipa precios del petróleo elevados incluso en un escenario de paz.

Según evaluaciones de la Agencia Internacional de Energía, más de 40 activos energéticos en Medio Oriente sufrieron daños “graves o muy graves”, lo que complica una recuperación rápida de la producción y el transporte. A esto se suma el cuello de botella en el tráfico marítimo, con retrasos acumulados en la carga y descarga de buques que podrían tardar semanas en normalizarse.

RECONSTRUCCIÓN COMPLEJA

El impacto no es solo inmediato. “Incluso si la guerra terminara mañana, probablemente se tardaría un año o más en restablecer por completo todas las instalaciones de producción y transporte marítimo”, advirtió Dean Baker, subrayando que la reconstrucción será gradual y costosa. Otros expertos van más allá y estiman que la recuperación total podría demorar entre tres y cinco años.

Desde el sector naviero, Svein Ringbakken explicó que la congestión logística se agravó por los daños a puertos y rutas clave. Aun con terminales operando al máximo, “llevará tiempo eliminar el retraso en la descarga de petróleo, gas y otras mercancías”, señaló, destacando que el sistema opera bajo una presión inusual.

El panorama también se ve condicionado por cambios estructurales en el mercado. Si persisten las dificultades en el transporte marítimo, podrían consolidarse nuevas rutas, costos adicionales y primas de riesgo más altas, factores que tienden a sostener los precios en niveles elevados. En ese sentido, el economista Gary Hufbauer estimó que el crudo difícilmente vuelva a valores cercanos a los 60 dólares por barril en el corto plazo, tras haber superado los 100 durante el conflicto.

Otro elemento que introduce incertidumbre es la política iraní sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz. Teherán comenzó a cobrar tarifas a los buques que lo atraviesan, en algunos casos de hasta 2 millones de dólares, y avanza en la formalización de esos peajes.

Esta medida, interpretada como una reafirmación de soberanía, podría consolidar un nuevo esquema de costos para el comercio energético global.

A esto se suma la percepción de que la región ya no volverá a su estado previo. El investigador Michael O’Hanlon consideró poco probable una reapertura rápida y sin restricciones del estrecho, mientras que otros analistas advierten que el conflicto obligará a redefinir estrategias energéticas a largo plazo. Incluso para Irán, la situación implica un delicado equilibrio.