Contratos y el celular del amigo, en la mira del juez

El juez federal Ariel Lijo dispuso ayer el peritaje de los llamados telefónicos entrantes y salientes de Marcelo Grandio, el periodista y amigo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo que se busca determinar es si el pago de los vuelos privados a Punta del Este que hizo el funcionario está vinculado a contrataciones estatales.

La medida incluye el análisis de las comunicaciones entre Grandio y Horacio Silva, presidente de la productora Imhouse, junto con el requerimiento de los contratos que esa firma mantiene con la TV Pública.

Según consta en la causa, Grandio habría pagado los vuelos privados de Adorni y su familia a Uruguay.