Mirando el reloj: cayeron los mercados por la tensión bélica

Los ADR argentinos cerraron este martes en Wall Street en rojo. La rueda estuvo dominada por ventas generalizadas, en un contexto donde el apetito por riesgo se moderó y dejó a los activos nacionales más expuestos. Las subas fueron casos aislados y sin capacidad de cambiar el sesgo del día.

El mercado quedó a la expectativa del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo a Irán. Ante la amenaza de que en la noche “morirá toda una civilización”, en referencia a los ataques militares que se harían sobre la infraestructura energética y civil iraní, el rojo se apoderó de las pantallas financieras globales.

Sin embargo, un dejo de optimismo apareció en Wall Street hacia el final de la rueda, a la espera de que haya una eventual prórroga de la cuenta regresiva. Pero el efecto no llegó hasta la Argentina: las acciones cayeron hasta 5% en la Bolsa porteña.

Las caídas más fuertes se vieron en Bioceres, que se desplomó 6,9%, seguida por Cresud (2,5%) e IRSA (2,4%). Edenor también retrocedió con fuerza (-2,1%), mientras que el sector bancario volvió a mostrar debilidad en bloque: Galicia (1,9%), Banco Macro (1,7%), Supervielle (2,1%) y BBVA (1,5%).

Del lado positivo, sólo dos papeles escaparon a la tendencia. YPF avanzó 0,7% y logró sostener algo de demanda tras su reciente rally, mientras que Mercado Libre subió 1,8%.

En Buenos Aires, el S&P Merval cayó 1,6% en dólares y perforó los U$S2.000. Las bajas fueron para Aluar, COME y Ternium. En la bolsa porteña, el S&P Merval cedió 1,1% a 2.972.629,43 puntos.

Los bonos soberanos en dólares cerraron en positivo en la rueda. El riesgo país se ubicó en 611 puntos básicos, en leve alza pero sin cambios relevantes.

En la curva ley extranjera predominó el verde a lo largo de todos los tramos. El GD41 lideró las subas con un avance de 0,6%, seguido por el GD35 (0,4%), el GD38 (0,4%) y el GD30 (0,4%), mientras que el GD29 (0,2%) también cerró en positivo.

Por el lado de los bonares, el comportamiento fue más dispar. El AL30 se destacó con una suba de 0,6%, siendo uno de los mejores de la jornada, mientras que el AL35 (0,3%) y el AL38 (0,3%) también acompañaron. En contraste, el AL29 cayó 1,1%. En el segmento de renta fija la tendencia fue menos clara. El Bonar 2029 y 2035 cerraron con caídas marginales de 0,1%, mientras que los Globales subieron hasta 0,5% en el tramo largo.

Los mercados operaron en línea con las bajas de los principales índices internacionales, como el S&P 500, el Nasdaq y las bolsas europeas, en un clásico escenario de riesgo geopolítico.

En ese contexto, Argentina no enfrenta un problema específico nuevo, sino que sufre una dinámica conocida. Al ser un mercado de alto riesgo y volatilidad, actúa como un activo que amplifica los movimientos globales y tiende a caer más que los mercados desarrollados cuando aumenta la incertidumbre.

También se vio la correlación directa de los activos argentinos con el humor global, dado que los ADR y los bonos soberanos cotizan en Wall Street y son operados por fondos internacionales. En ese esquema, movimientos relativamente moderados en el S&P 500 suelen amplificarse en Argentina.

La guerra en Oriente Medio y el cierre del cuello de botella en el golfo Pérsico dispararon los precios de la energía y llevaron a los inversores a refugiarse en el dólar como el valor refugio más eficaz, lo que impulsó al alza la moneda estadounidense, especialmente en Asia.