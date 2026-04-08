El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios
El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios
De la pinta al café con torta y las cervecerías, del boom a los cierres
En obras, educación y barrios, los mayores gastos de la Comuna
Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
Nuevo paro nodocente complicará las clases en colegios y facultades
Mirando el reloj: cayeron los mercados por la tensión bélica
AFA-gate: duro revés para Tapia y Toviggino en la causa por evasión
Citan a las prestamistas de Adorni y se viene una declaración clave
Micrófono indiscreto en Diputados: “Las mujeres son mi debilidad”
El oficialismo va por Glaciares y anticipan una sesión al rojo vivo
Kicillof y un encuentro en la Gobernación para delinear el armado del PJ
Piquete en la Autopista por la eliminación de un programa social
Alak designó a Matías Remes Lenicov como subsecretario de Hacienda
Subió 6% el peaje y un viaje a capital federal ya sale $11.600 en hora pico
Desconcierto comercial ante nuevos cortes por la miniserie de Netflix
Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los inversores quedaron a la expectativa del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo a Irán. Bajaron las acciones argentinas en Buenos Aires y Wall Street
Los ADR argentinos cerraron este martes en Wall Street en rojo. La rueda estuvo dominada por ventas generalizadas, en un contexto donde el apetito por riesgo se moderó y dejó a los activos nacionales más expuestos. Las subas fueron casos aislados y sin capacidad de cambiar el sesgo del día.
El mercado quedó a la expectativa del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo a Irán. Ante la amenaza de que en la noche “morirá toda una civilización”, en referencia a los ataques militares que se harían sobre la infraestructura energética y civil iraní, el rojo se apoderó de las pantallas financieras globales.
Sin embargo, un dejo de optimismo apareció en Wall Street hacia el final de la rueda, a la espera de que haya una eventual prórroga de la cuenta regresiva. Pero el efecto no llegó hasta la Argentina: las acciones cayeron hasta 5% en la Bolsa porteña.
Las caídas más fuertes se vieron en Bioceres, que se desplomó 6,9%, seguida por Cresud (2,5%) e IRSA (2,4%). Edenor también retrocedió con fuerza (-2,1%), mientras que el sector bancario volvió a mostrar debilidad en bloque: Galicia (1,9%), Banco Macro (1,7%), Supervielle (2,1%) y BBVA (1,5%).
Del lado positivo, sólo dos papeles escaparon a la tendencia. YPF avanzó 0,7% y logró sostener algo de demanda tras su reciente rally, mientras que Mercado Libre subió 1,8%.
En Buenos Aires, el S&P Merval cayó 1,6% en dólares y perforó los U$S2.000. Las bajas fueron para Aluar, COME y Ternium. En la bolsa porteña, el S&P Merval cedió 1,1% a 2.972.629,43 puntos.
LE PUEDE INTERESAR
Dólar oficial quieto, bajó el blue y suben los financieros
LE PUEDE INTERESAR
Incrementan alerta de seguridad en embajadas
Los bonos soberanos en dólares cerraron en positivo en la rueda. El riesgo país se ubicó en 611 puntos básicos, en leve alza pero sin cambios relevantes.
En la curva ley extranjera predominó el verde a lo largo de todos los tramos. El GD41 lideró las subas con un avance de 0,6%, seguido por el GD35 (0,4%), el GD38 (0,4%) y el GD30 (0,4%), mientras que el GD29 (0,2%) también cerró en positivo.
Por el lado de los bonares, el comportamiento fue más dispar. El AL30 se destacó con una suba de 0,6%, siendo uno de los mejores de la jornada, mientras que el AL35 (0,3%) y el AL38 (0,3%) también acompañaron. En contraste, el AL29 cayó 1,1%. En el segmento de renta fija la tendencia fue menos clara. El Bonar 2029 y 2035 cerraron con caídas marginales de 0,1%, mientras que los Globales subieron hasta 0,5% en el tramo largo.
Los mercados operaron en línea con las bajas de los principales índices internacionales, como el S&P 500, el Nasdaq y las bolsas europeas, en un clásico escenario de riesgo geopolítico.
En ese contexto, Argentina no enfrenta un problema específico nuevo, sino que sufre una dinámica conocida. Al ser un mercado de alto riesgo y volatilidad, actúa como un activo que amplifica los movimientos globales y tiende a caer más que los mercados desarrollados cuando aumenta la incertidumbre.
También se vio la correlación directa de los activos argentinos con el humor global, dado que los ADR y los bonos soberanos cotizan en Wall Street y son operados por fondos internacionales. En ese esquema, movimientos relativamente moderados en el S&P 500 suelen amplificarse en Argentina.
La guerra en Oriente Medio y el cierre del cuello de botella en el golfo Pérsico dispararon los precios de la energía y llevaron a los inversores a refugiarse en el dólar como el valor refugio más eficaz, lo que impulsó al alza la moneda estadounidense, especialmente en Asia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí