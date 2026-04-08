Nación y Provincia pelean por la concesión de rutas

El gobierno bonaerense y la Nación están embarcados en una nueva disputa política que esta vez no tiene como telón de fondo los recursos que está reclamando la administración de Axel Kicillof, sino el control y explotación de rutas de jurisdicción nacional que cruzan la Provincia.

La historia arrancó hace algunos meses cuando el gobierno de Javier Milei inició un proceso para entregar en concesión la operación y el mantenimiento de tramos de la Red Federal de Caminos. La Provincia se metió en el proceso en forma sorpresiva y Aubasa (la empresa concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires, de la ruta 6 y las distintas vías que conducen a la Costa Atlántica), se presentó en la compulsa.

Concretamente, la empresa bonaerense licitó para quedarse con la zona Sur Atlántico Acceso Sur que incluye la autopista Ezeiza-Cañuelas y las rutas 3, 205 y 226. Son, en total, 1.325 kilómetros y está en juego una inversión de 170 mil millones de pesos.

Para esa misma zona se presentaron otras 10 empresas y constructoras. La única concesionaria en carrera es Aubasa.

En la Provincia están denunciando supuestas maniobras en el proceso licitatorio para dejar a Aubasa fuera de competencia. “Una semana antes de iniciar el proceso de evaluación de las ofertas empiezan a emitir circulares con nuevas exigencias para las oferentes como la presentación del balance de 2025 y las declaraciones juradas de las obras que se ejecutaron”, dijeron las fuentes consultadas oficiales consultadas por este diario. La sospecha de la Provincia es que se estaría buscando sacar de carrera a la concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires porque no es una constructora ya que licita las obras que ejecuta dentro de su ámbito de concesión.

SOBRES

El sobre 1 de la licitación con las propuestas técnicas y los antecedentes de las empresas se abrió. Por eso la Provincia ahora está reclamando que distintos organismos sean incorporados al proceso como veedores. Uno de ellos, la Defensoría del Pueblo bonaerense.

La sospecha que instalan los funcionarios es que se buscaría dejar afuera del proceso a Aubasa, la empresa que preside el platense José Ramón Arteaga, antes de que se abran los sobres con las propuestas económicas. “Seguramente tenemos la mejor oferta, porque no apostamos tanto a la rentabilidad sino más bien al servicio”, sostienen.

La tensión por esta licitación se enmarca en el clima de enfrentamiento que existe entre La Casa Rosada y Kicillof en el que abundan acusaciones cruzadas y reclamos por recursos que se están ventilando en la Justicia.

Aubasa buscaba expandir su radio de acción a otras zonas de la Provincia y desembarcar en rutas que están prácticamente abandonadas, con inversión nula.

El tramo de la ruta 3 en concesión incluye el tramo entre San Miguel del Monte y Azul, donde existe un histórico reclamo para que se transforme en autovía en función de gran tránsito y elevada siniestralidad.