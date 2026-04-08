Micrófono indiscreto en Diputados: “Las mujeres son mi debilidad”

Sin percatarse de que tenía el micrófono prendido, el diputado nacional de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz dijo que “las mujeres son mi debilidad” al inicio del plenario de comisiones en el que se estaba tratando la reforma a la ley de Glaciares.

Como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario expresó que aceptaba una propuesta para conformar las autoridades que quedaban pendientes. Pero lo insólito fue la razón que esgrimió para justificar su aceptación del pedido, que catalogó como una “excepción”.

“Vamos a aceptar las autoridades. Vamos a hacer una excepción. Las mujeres son mi debilidad”, se le escuchó decir al santafesino.

Desde la oposición no se la dejarton pasar. Una de las que reaccionó fue la kirchnerista Florencia Carignano, diputada por Santa Fe y exdirectora nacional de Migraciones. “Es repugnante y desagradable que una autoridad diga esto tan abiertamente”, escribió en la red social X.

El diputado también fue apuntado por su par de Unión por la Patria Gabriela Estevez, quien dijo: “Como presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, rechazo los dichos de Nicolás Mayoraz, las mujeres no somos ‘debilidades’ ni ‘excepciones’. Somos representantes de pueblo y exijimos respeto”.

En diciembre, en otro micr´`ofono indiscreto se le escuchó decir a un diputado del bloque de la Unión Cívica Radical sobre una par: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”.