Trump dice que tropas permanecerán desplegadas cerca de Irán hasta alcanzar "acuerdo real"

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Lo dijo mientras rige la tregua por dos semanas que busca poner fin a la guerra
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas militares desplegadas cerca de Irán continuarán en el área hasta alcanzar un "acuerdo real".
"Todos los buques, aeronaves y efectivos militares de Estados Unidos, con munición adicional, armamento y cualquier otro elemento apropiado y necesario para la persecución letal y destrucción de un enemigo ya sustancialmente degradado, permanecerán en su posición en y cerca de Irán hasta el momento en que se cumpla plenamente el acuerdo real alcanzado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Los dos países acordaron el martes un alto al fuego de dos semanas, que, desde el comienzo, se ha dejado entrever frágil.
Aunque aseguró que era "altamente improbable" que el acuerdo fracase, Trump amenazó con golpes "más grandes, mejores y más fuertes". "Mientras tanto, nuestro gran ejército se está reabasteciendo y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista", escribió Trump.
Irán acordó reabrir el paso por el estrecho de Ormuz, un punto clave para el cese el fuego de dos semanas. Sin embargo, dijo que mantendría "su dominio" sobre la ruta donde normalmente pasa la quinta parte del petróleo del mundo.
En un comunicado publicado por la prensa estatal iraní, la república islámica también insistió en que Washington aceptó que Teherán mantenga su programa de enriquecimiento de uranio.
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Pero, previo a las negociaciones de paz que iniciarán el viernes en Pakistán, que actúa como mediador de la tregua, Trump sostuvo que Irán "no tendrá armas nucleares".
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