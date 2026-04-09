Emotivos homenajes a Miguel Russo que hoy hubiese cumplido 70 años: "Fiel símbolo del ADN Pincha"

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Las cuentas oficiales de Estudiantes de La Plata realizaron un emotivo posteo en homenaje al ex jugador del club, quien murió en octubre del año pasado y que este jueves hubiese cumplido 70 años.
El posteo consiste en un emotivo texto y una foto de cuando Russo vistió la camiseta del Pincha en condición de futbolista. "Siempre defendió la de Estudiantes, con más de 400 presencias con nuestra camiseta. Hoy hubiese cumplido años Miguel Ángel Russo, fiel símbolo del ADN albirrojo y emblema del fútbol argentino. ¡Eterno en nuestros corazones!", fueron las palabras que le dedicó el club.
Siempre defendió la de Estudiantes, con más de 400 presencias con nuestra camiseta. Hoy hubiese cumplido años Miguel Ángel Russo, fiel símbolo del ADN albirrojo y emblema del fútbol argentino. ¡Eterno en nuestros corazones! ❤️ pic.twitter.com/Ur3FTEMeK6— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) April 9, 2026
Por otro lado, Boca también emitió lindas palabras para el DT que obtuvo la última Copa Libertadores del Xeneize.
"Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy y me pedís que no me rinda: sigo por vos. Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días”, fue el mensaje que publicó el club porteño en sus plataformas digitales por el aniversario del nacimiento de uno de los directores técnicos más importantes de su historia.
Russo murió el pasado 8 de octubre cuando todavía era director técnico de Boca, después de una lucha contra una dura enfermedad, por lo que generó conmoción a nivel mundial.
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“Miguelo” tuvo tres periodos como director técnico de Boca. En el primero de ellos, que fue en el 2007, hizo historia al conseguir la Copa Libertadores, mientras que en su segunda etapa, que se dio entre 2020 y 2021, ganó la Superliga 2019/20 y la Copa de la Liga 2020.
Durante su último periodo en el cub, Russo dirigió al “Xeneize” en el Mundial de Clubes de la FIFA y se encontraba en plena disputa del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Luego de su fallecimiento, el encargado de ocupar su lugar en el banco de suplentes de Boca fue Claudio Úbeda, quien era su asistente técnico.
𝐂𝐫𝐞𝐨 𝐞𝐧 𝐭𝐮 𝐬𝐨𝐧𝐫𝐢𝐬𝐚, 𝐜𝐫𝐞𝐨 𝐞𝐧 𝐦𝐢́ 𝐬𝐢 𝐭𝐞 𝐯𝐞𝐨 𝐡𝐨𝐲 𝐲 𝐦𝐞 𝐩𝐞𝐝𝐢́𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐦𝐞 𝐫𝐢𝐧𝐝𝐚: 𝐬𝐢𝐠𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐯𝐨𝐬.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 9, 2026
Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días 💙💛💙 pic.twitter.com/CDrV75r9t1
Otro de los clubes que recordó a Russo fue Rosario Central, donde protagonizó momentos más que importantes como el ascenso a la Primera División en 2013 y el título en la Copa de la Liga 2023.
“Donde quiera que estés, feliz cumpleaños Miguel. Tu recuerdo será eterno en nuestros corazones”, fue el emotivo mensaje del “Canalla”.
Donde quiera que estés, feliz cumpleaños Miguel ♾️💛💙— Rosario Central (@RosarioCentral) April 9, 2026
Tu recuerdo será eterno en nuestros corazones. pic.twitter.com/7cYJdfxC99
Lanús fue otro de los clubes que saludó al cielo a Miguel Ángel Russo. "En el 70.º aniversario de su nacimiento, mantenemos viva la memoria de Miguel Ángel Russo, protagonista ineludible en nuestro crecimiento deportivo", escribió el Granate.
"Tu legado es para siempre y lo honraremos todos los días, hasta la eternidad", expresó la entidad del sur.
🇱🇻 En el 70.º aniversario de su nacimiento, mantenemos viva la memoria de 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐀́𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐨, protagonista ineludible en nuestro crecimiento deportivo.— Club Lanús (@clublanus) April 9, 2026
Tu legado es para siempre y lo honraremos todos los días, hasta la eternidad. pic.twitter.com/BoFwC00JXK
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