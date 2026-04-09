Médicos advierten por el avance de la telemedicina y la “uberización”

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su profunda preocupación por el crecimiento sostenido de plataformas digitales de atención médica en Argentina, se refirió a la precarización de la actividad y la “uberización” de los profesionales de la salud. También advirtió sobre los riesgos que estas modalidades implican tanto para los profesionales como para los pacientes.

Desde la entidad sostuvieron que “la salud no es un algoritmo, ni el paciente un usuario”, y en ese contexto reclamó “una urgente sanción de una Ley Nacional de Telemedicina que regule integralmente la actividad”.

En un comunicado, desde la institución señalaron que, bajo el argumento de la modernización y la inmediatez, estas plataformas están introduciendo “lógicas mercantiles incompatibles con el ejercicio ético y responsable de la medicina”, lo que representa “un claro riesgo para la salud de los pacientes”.

Asimismo, advirtieron que el sistema sanitario argentino atraviesa un proceso de transformación impulsado por empresas tecnológicas “ajenas a la tradición médica y ética”, que tienden a convertir el acto médico en “una transacción comercial de bajo costo”.

En relación con el impacto sobre los profesionales, el Colegio alertó sobre “la precarización del ejercicio médico a partir de la consolidación de modelos de contratación que promueven la denominada “uberización” de la práctica”.

“Estas modalidades se caracterizan por honorarios insuficientes y condiciones laborales ajenas a los marcos normativos vigentes”, al tiempo que imponen “tiempos de atención reducidos e incompatibles con una adecuada evaluación clínica”, afectando directamente la calidad de la atención y el criterio profesional.

Por otra parte, la entidad remarcó la existencia de un vacío regulatorio en materia de telemedicina que habilita la operatoria de empresas que no son instituciones de salud, pero que intervienen en la intermediación de actos médicos sin los controles correspondientes.