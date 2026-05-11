Críticas de PRO al Gobierno en medio del escándalo

En medio del escándalo que sacude al Gobierno por el caso Adorni, el Pro difundió ayer un duro comunicado con críticas a la gestión que encabeza el presidente, Javier Milei. “Acompañar el cambio no es aplaudir todo”, advirtió el texto firmado por el partido fundado por Mauricio Macri y, en un pasaje que pareció destinado al jefe de Gabinete, apuntó contra “los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

En un inusual tono crítico, la publicación titulada “Manifiesto Próximo Paso”, recuerda que “hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida”.

En un párrafo siguiente, el comunicado agrega que “entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de seguir como íbamos. Y el PRO estuvo ahí. Del lado del cambio. Sin especular. Sin mirar desde afuera”.

En un pasaje siguiente, reconoce que desde la asunción de Milei “algunas cosas empezaron a cambiar”, pero advierte que “empezar no es llegar. Y eso también se siente” e, interpelando a la sociedad, el texto aclara: “Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta. Y cuando ese dolor no se escucha… duele. Cuando no se da el ejemplo… duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más”.

Después, en uno de los tramos más contundentes del texto, se alerta que “hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos”.

El primero, señala, es “el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo”, en alusión al kirchnerismo.

El segundo, aparentemente dirigido a Adorni y a algunos sectores del oficialismo, son “los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, mientras se remarca que “a los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal”.

Casi sobre el final se sostiene que respaldar el rumbo económico no implica acompañar cada decisión de la administración libertaria y que “apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera”.

Finalmente, el comunicado del PRO concluye que “el próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta. Eso es lo que sabemos hacer. Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos”.

Tensiones latentes

El mensaje del PRO coincide con la crisis interna del Gobierno por la causa que tiene a Adorni en el ojo de la tormenta y mientras la relación entre Macri y Milei no pasa por su mejor momento.

Según admitieron cerca del exmandatario, ambos llevan meses sin diálogo fluido. El último contacto directo se dio durante una cena en la Quinta de Olivos, donde Macri le habría transmitido sus reparos por cambios en el gabinete nacional.

Los cortocircuitos quedaron en evidencia nuevamente durante la gala anual de la Fundación Libertad donde, si bien compartieron el mismo escenario, evitaron cruzarse y no se saludaron.