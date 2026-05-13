EEUU: cierra Alligator Alcatraz, el controvertido centro de detención para migrantes de Florida

Florida cerrará su controvertido centro de detención para migrantes conocido como Alligator Alcatraz a principios de junio y los 1.400 detenidos serán trasladados en las próximas semanas. El cierre se produce en medio de un aumento de los costos operativos del centro, que ahora se estiman en casi mil millones de dólares.

Las empresas contratadas por el estado de Florida para operar el centro de detención fueron notificadas el martes por la tarde de la clausura de las instalaciones, reportaron CBS News y CNN. La decisión de cerrar Alligator Alcatraz fue objeto de especulación durante la última semana, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró que esperaba hacerlo pronto.

“Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito”, dijo DeSantis la semana pasada durante una conferencia de prensa. Si bien el centro, ubicado en lo profundo de los Everglades de Florida, fue presentado por los republicanos como una herramienta valiosa en la política migratoria restrictiva del presidente Donald Trump, el cierre se produce tras casi un año de litigios, crecientes costos operativos y denuncias de condiciones inhumanas.

El lugar albergaba a casi 1.400 personas a comienzos de abril, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). DeSantis indicó la semana pasada que, si el centro cerraba, los detenidos podrían ser trasladados a instalaciones del DHS y el pequeño aeropuerto donde se ubicó Alligator Alcatraz volvería a sus operaciones normales.

El centro, ubicado a menos de 80 kilómetros al oeste del resort de Trump en Miami Beach, fue inaugurado por el estado el 3 de julio de 2025 tras ser construido rápidamente en la pista del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier. La apertura provocó una reacción inmediata de legisladores demócratas, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, ambientalistas y grupos originarios cuyas tierras rodean el centro.

“Desde el día en que abrió sus puertas Alligator Alcatraz, estuve presente supervisando las condiciones inhumanas dentro de estas instalaciones, y regresé una y otra vez para denunciar lo que sucedía y luchar por su cierre”, declaró el representante demócrata Alexander Frost. “Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas”, aseveró.