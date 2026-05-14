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Wall Street bate récords gracias a las tecnológicas y desafía a la inflación

Wall Street bate récords gracias a las tecnológicas y desafía a la inflación
14 de Mayo de 2026 | 00:43
Edición impresa

Wall Street volvió a cerrar ayer en niveles récord gracias al fuerte impulso de las empresas tecnológicas, mientras los inversores dejaron en segundo plano el preocupante repunte de la inflación en Estados Unidos.

El índice Nasdaq avanzó 1,20% y terminó en un máximo histórico de 26.402 puntos, mientras el S&P 500 subió 0,58% y también alcanzó un nuevo récord. Solo el Dow Jones cerró con una leve caída (-0,14%).

La gran estrella de la jornada fue Nvidia, que ganó 2,29% y volvió a liderar las subas del sector de los semiconductores.

También avanzaron Micron y Qualcomm, en medio del entusiasmo de los mercados por la visita de Donald Trump a China y las expectativas de acuerdos tecnológicos con Xi Jinping.

El optimismo bursátil contrastó con los últimos datos económicos publicados.

La inflación anual en Estados Unidos alcanzó 3,8% en abril, el nivel más alto en casi tres años, impulsada en parte por el aumento de los precios de la energía tras la crisis que se vive en Medio Oriente. Aun así, los operadores apostaron por las tecnológicas y dejaron de lado las señales de alerta.

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