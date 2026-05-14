En un año se cuadriplicaron las deudas "irrecuperables" con billeteras virtuales

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La morosidad en los créditos otorgados por billeteras virtuales y fintech no encuentra un freno y alcanzó en marzo niveles récord. El 27,5% de las carteras de entidades no bancarias presenta irregularidades y el segmento de deudores considerados “irrecuperables” ya llega casi al 11% del total.
Según un informe de la consultora EcoGo, la participación de los préstamos catalogados como “irrecuperables” dentro de la cartera total de crédito no bancario pasó de 2,6% en marzo de 2025 a 10,8% en marzo de 2026, cuatro veces más en solo un año.
Las dos con mayor participación en el mercado entre las entidades de crédito no financieras son Naranja X, con el 37,7% del total de préstamos, y Mercado Pago, con el 14,8%.
En términos absolutos, el stock de créditos considerados irrecuperables ascendió de $232.000 millones a $1.542 billones entre ambos períodos. El salto se produjo en paralelo a un deterioro general de la calidad de las carteras de financiamiento no bancario, en un contexto de mayores dificultades para afrontar pagos y de desaceleración del crédito al consumo.
En paralelo, el crédito al consumo mantiene niveles elevados en relación con los ingresos familiares, aunque comenzó a moderarse: la deuda de las familias representaba en octubre pasado el 155% de los salarios y en marzo descendió al 145%. En ese sentido, según EcoGo, existen señales de que la morosidad podría estar acercándose a un techo.
El informe muestra además que el total del crédito no bancario alcanzó en marzo los $14.273 billones. De ese monto, $3.925 billones correspondieron a créditos irregulares, es decir, aquellos encuadrados en categorías de riesgo medio, alto o directamente irrecuperables. La irregularidad total de la cartera llegó así a 27,5%, frente al 10% registrado un año antes.
La dinámica refleja un deterioro acelerado desde la segunda mitad de 2025. En septiembre del año pasado, la irregularidad total era de 18,7%; en diciembre había escalado a 23,1%; en enero de este año trepó a 24,8% y en marzo alcanzó el máximo actual de 27,5%.
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