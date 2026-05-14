Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

En un año se cuadriplicaron las deudas "irrecuperables" con billeteras virtuales

En un año se cuadriplicaron las deudas "irrecuperables" con billeteras virtuales
14 de Mayo de 2026 | 15:58

Escuchar esta nota

La morosidad en los créditos otorgados por billeteras virtuales y fintech no encuentra un freno y alcanzó en marzo niveles récord. El 27,5% de las carteras de entidades no bancarias presenta irregularidades y el segmento de deudores considerados “irrecuperables” ya llega casi al 11% del total.

Según un informe de la consultora EcoGo, la participación de los préstamos catalogados como “irrecuperables” dentro de la cartera total de crédito no bancario pasó de 2,6% en marzo de 2025 a 10,8% en marzo de 2026, cuatro veces más en solo un año.

Las dos con mayor participación en el mercado entre las entidades de crédito no financieras son Naranja X, con el 37,7% del total de préstamos, y Mercado Pago, con el 14,8%.

En términos absolutos, el stock de créditos considerados irrecuperables ascendió de $232.000 millones a $1.542 billones entre ambos períodos. El salto se produjo en paralelo a un deterioro general de la calidad de las carteras de financiamiento no bancario, en un contexto de mayores dificultades para afrontar pagos y de desaceleración del crédito al consumo.

En paralelo, el crédito al consumo mantiene niveles elevados en relación con los ingresos familiares, aunque comenzó a moderarse: la deuda de las familias representaba en octubre pasado el 155% de los salarios y en marzo descendió al 145%. En ese sentido, según EcoGo, existen señales de que la morosidad podría estar acercándose a un techo.

Deudas y crédito no bancario

El informe muestra además que el total del crédito no bancario alcanzó en marzo los $14.273 billones. De ese monto, $3.925 billones correspondieron a créditos irregulares, es decir, aquellos encuadrados en categorías de riesgo medio, alto o directamente irrecuperables. La irregularidad total de la cartera llegó así a 27,5%, frente al 10% registrado un año antes.

La dinámica refleja un deterioro acelerado desde la segunda mitad de 2025. En septiembre del año pasado, la irregularidad total era de 18,7%; en diciembre había escalado a 23,1%; en enero de este año trepó a 24,8% y en marzo alcanzó el máximo actual de 27,5%.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
+ Leidas

Hermano imputado: ¿de qué acusan al platense Francisco Adorni?

Quién es el polémico árbitro que es empleado de la Provincia y cobra $4.000.000

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia, que fue eliminado por River

Los médicos de La Plata ya no atienden a los afiliados del IOMA por 48 horas

¡Al horno! Detectan conexiones eléctricas clandestinas en 15 locales de una cadena de venta de empanadas

VIDEO. Un freno a la ilusión: River fue más que Gimnasia

Estudiantes: al semestre todavía le queda otra copa más

Tras un aval judicial, avanzarán con la obra de la plaza España
Últimas noticias de Política y Economía

La inflación de abril fue del 2,6% y acumula 34,2% en los últimos doce meses

Kicillof recibe a los intendentes por los recortes en salud

Intendentes de todo el país reclamaron desde Rosario al Gobierno nacional la restitución de fondos retenidos

San Martín encara la etapa final de las mejoras sobre la Ruta 4
Policiales
Tensión en la Estación de Trenes de La Plata: operativo contra DIDI y UBER en 1 y 44
Cayó la "banda del frío" en La Plata: llevaban entre 4 una heladera robada y los atraparon
La inseguridad, sin control: más comerciantes duermen en el trabajo
Los antecedentes del nene de 14 años que denunció que lo balearon en un robo en La Plata: sospechan de una coartada
Estupor en La Plata por un supuesto abuso a un nene de 6 años en un ámbito religioso
Información General
La ANMAT prohibió un desinfectante "anti-mufa" y un ministro del Gobierno salió al cruce
Un avance histórico contra el cáncer de páncreas: el medicamento que nació de una idea considerada “imposible”
Deudores alimentarios: prohíben su ingreso a estadios
La pandemia causó tres veces más muertes que las notificadas por la OMS
Los sueños vívidos hacen que el descanso parezca mejor
Espectáculos
Gran Hermano 2026: Luana Fernández sorprendió a la Bomba tucumana al confesar que tuvo “algo” con su hijo
Se supo quién es la joven empresaria apuntada como la novia de Mauricio Macri ¿Ya se lo contó a Juliana Awada?
Cómo se hace la limpieza de útero a la que se sometió Daniela Celis: “Sentía asco en mi cuerpo”
Shakira, Madonna y BTS serán el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026
Los números de Gran Hermano en una noche con doble eliminación y nueva nominación
Deportes
Las semifinales River vs Central y Argentinos vs Belgrano ya tienen árbitros, días y horarios confirmados
¿Cetré al Mundial?: el jugador de Estudiantes integra la prelista de la selección de Colombia
Estudiantes vs Flamengo, por la Copa Libertadores: salieron a la venta las entradas
¡Atento Pincha! El polémico árbitro uruguayo que le tocó para visitar a Flamengo en el Maracaná
Fideo Di María hizo un picante descargo tras las declaraciones de Milito: "El Interior crece y eso duele, caretas"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla