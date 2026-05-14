Reclamo salarial de trabajadoras del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense

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Trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense realizaron este miércoles una jornada de protesta con visibilización en la calle, retención de tareas y una radio abierta frente a Gobernación y en las puertas de la cartera provincial, en 6 y 51, en reclamo de mejoras salariales.
La medida forma parte de un plan de lucha que comenzaron a organizar semanas atrás ante el deterioro de los ingresos y las dificultades económicas que atraviesa el sector. “Hace unas semanas nos organizamos para llevar adelante un plan de lucha centralmente por reclamos salariales”, señalaron.
En ese marco, remarcaron el compromiso que sostienen con el funcionamiento del ministerio desde su creación y el contexto económico que atraviesa la Provincia. “Desde su creación, venimos sosteniendo con mucha convicción política este Ministerio, y desde hace tres años entendiendo la complejidad y del ajuste de Provincia”, expresaron.
Sin embargo, advirtieron que la situación salarial se volvió cada vez más difícil ante el impacto de las políticas económicas nacionales. “Pero hace un tiempo como trabajadoras y trabajadores venimos sintiendo severamente cómo las políticas de Nación se replican en nuestra vida cotidiana”, afirmaron.
Según indicaron, actualmente los salarios rondan los 880 mil pesos, una cifra que consideran insuficiente frente al costo de vida. “Está siendo complicado vivir con sueldos que rondan los 880 mil pesos y poder continuar con nuestro trabajo y convicción política, sufriendo la presión del ajuste”, sostuvieron.
En el reclamo también apuntaron a las autoridades provinciales y del propio ministerio para que atiendan la situación. “Necesitamos que desde Gobernación y desde la gestión del ministerio puedan oír nuestro reclamo salarial y construir una respuesta que responda a nuestras necesidades”, manifestaron.
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Por último, remarcaron que el objetivo de la protesta es defender la continuidad y el fortalecimiento del organismo provincial. “Queremos sostener este ministerio y seguir formando parte del sostén provincial en contraposición al gobierno nacional”, concluyeron.
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