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Estudiantes vs Flamengo, por la Copa Libertadores: salieron a la venta las entradas

El Pincha visitará el mítico estadio Maracaná el próximo miércoles. Los valores de los tickets y requerimientos para ingresar a la parcialidad visitante

Estudiantes vs Flamengo, por la Copa Libertadores: salieron a la venta las entradas

prensa estudiantes

14 de Mayo de 2026 | 15:45

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Estudiantes, tendrá un importante compromiso en la Conmebol Libertadores 2026 al medirse ante Flamengo, en el mítico Estadio Maracaná. Para el partido, programado para el miércoles 20 a partir de las 21:30, la organización ya habilitó la comercialización de los tickets destinados a la parcialidad local y visitante.

Los simpatizantes que deseen acompañar al León en territorio brasileño deben realizar la compra de sus localidades de manera virtual. El expendio para la hinchada de Estudiantes se realiza de forma exclusiva a través del portal futebolcard.com.

En ese sentido, destacaron una exigencia de seguridad obligatoria para este encuentro el ingreso al estadio. Según detallaron, se efectuará únicamente mediante biometría facial. No se permitirá el uso de otros medios de acceso, y cada asistente deberá presentar su documento original con foto al momento del ingreso.

La comercialización comenzó este jueves 14 de mayo desde las 10:00 y concluirá el próximo miércoles o hasta que se agote el remanente disponible.

La parcialidad visitante ocupará el sector denominado Sul B dentro del Maracaná. Asimismo, los costos fijados por la organización para este evento serán R$ 250,00 para las entradas generales y R$ 125,00 las medias entradas (para personas menores de 21 años, mayores de 60 años). 

Para validar este beneficio, resulta indispensable la carga correcta de los datos del beneficiario durante la compra, ya que la titularidad es intransferible. Al momento de ingresar al estadio, se solicitará la documentación que acredite el derecho al descuento, como el Documento de Identidad (RG o DNI) y la credencial estudiantil o funcional correspondiente.

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