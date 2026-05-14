Estudiantes vs Flamengo, por la Copa Libertadores: salieron a la venta las entradas

Estudiantes, tendrá un importante compromiso en la Conmebol Libertadores 2026 al medirse ante Flamengo, en el mítico Estadio Maracaná. Para el partido, programado para el miércoles 20 a partir de las 21:30, la organización ya habilitó la comercialización de los tickets destinados a la parcialidad local y visitante.

Los simpatizantes que deseen acompañar al León en territorio brasileño deben realizar la compra de sus localidades de manera virtual. El expendio para la hinchada de Estudiantes se realiza de forma exclusiva a través del portal futebolcard.com .

En ese sentido, destacaron una exigencia de seguridad obligatoria para este encuentro el ingreso al estadio. Según detallaron, se efectuará únicamente mediante biometría facial. No se permitirá el uso de otros medios de acceso, y cada asistente deberá presentar su documento original con foto al momento del ingreso.

La comercialización comenzó este jueves 14 de mayo desde las 10:00 y concluirá el próximo miércoles o hasta que se agote el remanente disponible.

🎟️ Desde las 10:00 de este jueves comenzará la venta de entradas para los hinchas de Estudiantes de cara al partido ante Flamengo en Brasil. ¡A copar el Maracaná! 💪🏻



▶️ El expendio será a través del sitio https://t.co/ch1olRP3jg pic.twitter.com/8E88i5dwJS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) May 14, 2026

La parcialidad visitante ocupará el sector denominado Sul B dentro del Maracaná. Asimismo, los costos fijados por la organización para este evento serán R$ 250,00 para las entradas generales y R$ 125,00 las medias entradas (para personas menores de 21 años, mayores de 60 años).

Para validar este beneficio, resulta indispensable la carga correcta de los datos del beneficiario durante la compra, ya que la titularidad es intransferible. Al momento de ingresar al estadio, se solicitará la documentación que acredite el derecho al descuento, como el Documento de Identidad (RG o DNI) y la credencial estudiantil o funcional correspondiente.