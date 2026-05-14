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La Ciudad

VIDEO. Drama y reclamo en La Plata: denuncian que IOMA adeuda más de un año de internación domiciliaria a un joven con discapacidad

14 de Mayo de 2026 | 14:03

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Una mamá de La Plata denunció la crítica situación que atraviesa junto a su hijo Rodrigo Bellogrado, un joven con discapacidad que necesita atención permanente, luego de que IOMA acumulara más de un año de deuda con la prestación de internación domiciliaria. Según relató Paola Gómez, madre del joven, la falta de pagos provocó que muchos profesionales dejaran de asistir al domicilio y hoy teme por la salud de su hijo.

“Hace cinco años que estoy con la empresa Diagonales Salud y nunca tuve problemas con ellos. El tema es que hace más de un año IOMA no paga la internación domiciliaria de mi nene”, explicó la mujer en diálogo con este medio.

Rodrigo cuenta con Certificado Único de Discapacidad y presenta un cuadro complejo: retraso madurativo, trastornos de conducta, epilepsia, movilidad reducida y necesita asistencia permanente. Utiliza silla de ruedas y pañales, mientras que su madre asegura que el deterioro físico comenzó a agravarse por la falta de cobertura adecuada.

“Mi nene está perdiendo masa muscular. Necesito ayuda para bañarlo y cuidarlo. En Pascuas pasé cuatro días sola con él porque las profesionales dejaron de venir”, sostuvo Paola.

La mujer aseguró que realizaron innumerables reclamos administrativos y hasta recurrieron a la Justicia mediante un recurso de amparo. Sin embargo, denunció demoras judiciales que impiden avanzar contra la obra social.

“Hemos hecho todo, pero falta una firma para poder embargar a IOMA y que la empresa pueda cobrar algo. La jueza dice que IOMA todavía tiene tiempo para contestar”, expresó con indignación.

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En los últimos días incluso hubo manifestaciones de familiares y pacientes reclamando respuestas. Según contó la madre de Rodrigo, muchas trabajadoras de la salud abandonaron las prestaciones porque llevaban meses sin percibir sus salarios.

“Las chicas tienen familia y cuentas que pagar. Algunas estuvieron tres meses trabajando sin cobrar y se cansaron”, relató.

La situación quedó reflejada además en una reciente intimación judicial emitida por el Juzgado de Familia N°3 de La Plata, donde se ordenó a la prestadora brindar “estricta e inmediata cobertura” de cuidados domiciliarios para Rodrigo y se dispuso que IOMA cubra la totalidad del servicio.

Pese a ello, la familia asegura que la asistencia sigue siendo insuficiente y teme un desenlace peor.

“Mi hijo corre peligro de vida y hago responsable a IOMA. Después dicen que somos violentos cuando vamos a reclamar, pero nadie hace nada. Espero que pueda ayudar esta difusión para tomar conciencia”, concluyó Paola.

 

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