Pasó un camión, arrastró cables y parte del centro de City Bell se quedó sin luz

Un amplio sector del centro de City Bell se quedó sin luz desde las 9 de la mañana de este jueves. Según reportaron los vecinos, un camión enganchó los cables del tendido aéreo, los cortó y torció dos postes en 473 bis y 14 B.

Debido a este inconveniente, la zona de la Plaza Belgrano, en plena calle Cantilo, sufrió el corte del servicio. Los vecinos y comerciantes reclaman la restitución urgente, ya que se trata de un sector repleto de locales gastronómicos y también allí funcionan tres bancos, un laboratorio de análisis clínicos y consultorios médicos, entre otros.

En el lugar se hizo presente una patrulla municipal, mientras se esperaba a la cuadrilla de Edelap para que repare el daño causado y, sobre todo, la zona vuelva a tener luz. Los agentes comunales cortaron el tránsito cruzando cintas debido a que los cables colgaban de los postes que quedaron torcidos.