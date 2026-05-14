IOMA hizo un pago parcial y los médicos de La Plata volvieron a atender a sus afiliados
IOMA hizo un pago parcial y los médicos de La Plata volvieron a atender a sus afiliados
Habló el contratista de Adorni: “Parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo”
Un ex gobernador se le planta a Kicillof y pide internas en el peronismo: "Voto popular"
¡Al horno! Detectan conexiones eléctricas clandestinas en 15 locales de una cadena de venta de empanadas
VIDEO. Drama y reclamo en La Plata: denuncian que IOMA adeuda más de un año de internación domiciliaria a un joven con discapacidad
Cayó la "banda del frío" en La Plata: llevaban entre 4 una heladera robada y los atraparon
Manuel Quintar, el diputado que llegó al Congreso en una costosa Cybertruck: "Para que los radikukas me hagan publicidad"
Pasó un camión, arrastró cables y parte del centro de City Bell se quedó sin luz
Hoy, sorteo del concurso mundialista de EL DIA, por el álbum y las figuritas
La ANMAT prohibió un desinfectante "anti-mufa" y un ministro del Gobierno salió al cruce
Tensión en la Estación de Trenes de La Plata: operativo contra DIDI y UBER en 1 y 44
Arranca la elección en el Colegio de Abogados de La Plata: quiénes son los candidatos
Reclamo salarial de trabajadoras del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense
Aumentó la nafta y activan otro congelamiento por 45 días: los nuevos precios en La Plata de YPF, Shell y Axion
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Una muerte en La Plata generó dudas por la posible existencia de una mala praxis médica
Estupor en La Plata por un supuesto abuso a un nene de 6 años en un ámbito religioso
Suteba: con Baradel afuera de la lista, el oficialismo retuvo la conducción
Pliegos para la Justicia: rechaza las objeciones por ser la esposa de un juez
Fideo Di María hizo un picante descargo tras las declaraciones de Milito: "El Interior crece y eso duele, caretas"
Un campeón del mundo suelto en La Plata: el profe Luis Martin y una visita motivadora
Fallo millonario contra Eduardo Fort: Rocío Marengo armó un verdadero escándalo
Se supo quién es la joven empresaria apuntada como la novia de Mauricio Macri ¿Ya se lo contó a Juliana Awada?
Cruzada solidaria en La Plata por una nena de 4 años que afronta una severa enfermedad y necesita viajar a México
Un avance histórico contra el cáncer de páncreas: el medicamento que nació de una idea considerada “imposible”
Xi Jinping recibió a Trump en Beijing en una cumbre marcada por temas comerciales y geopolíticos
VIDEO. Pérez Disalvo: “El público es el sexto hombre del equipo”
La inseguridad, sin control: más comerciantes duermen en el trabajo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un amplio sector del centro de City Bell se quedó sin luz desde las 9 de la mañana de este jueves. Según reportaron los vecinos, un camión enganchó los cables del tendido aéreo, los cortó y torció dos postes en 473 bis y 14 B.
Debido a este inconveniente, la zona de la Plaza Belgrano, en plena calle Cantilo, sufrió el corte del servicio. Los vecinos y comerciantes reclaman la restitución urgente, ya que se trata de un sector repleto de locales gastronómicos y también allí funcionan tres bancos, un laboratorio de análisis clínicos y consultorios médicos, entre otros.
En el lugar se hizo presente una patrulla municipal, mientras se esperaba a la cuadrilla de Edelap para que repare el daño causado y, sobre todo, la zona vuelva a tener luz. Los agentes comunales cortaron el tránsito cruzando cintas debido a que los cables colgaban de los postes que quedaron torcidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí