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Política y Economía

Tras el escándalo en el Congreso, El Tesla Cybertruck del diputado de LLA fue remolcado por una grúa

Tras el escándalo en el Congreso, El Tesla Cybertruck del diputado de LLA fue remolcado por una grúa
14 de Mayo de 2026 | 16:48

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Una escena poco habitual sorprendió a quienes transitaban por las inmediaciones del Congreso de la Nación este jueves. El protagonista de la jornada fue un Tesla Cybertruck, el vehículo de diseño futurista, que pertenece al diputado Manuel Quintar del bloque de La Libertad Avanza. La unidad terminó sobre la plataforma de una grúa y viaja rumbo a Jujuy, tras su llegada al país. 

Si bien las primeras informaciones indicaban que el vehículo había sido remolcado ya que carecía de patente, fuentes cercanas del legislador afirmaron que contrató un servicio de traslado rumbo a su provincia de origen. Cabe destacar que la autonomía del vehículo eléctrico es de 500 kilómetros y la distancia entre CABA y San Salvador de Jujuy es de 1.494 kilómetros.

Horas más tarde, Quintar posteó en las redes: "Rumbo a los pagos", con un una imagen de la camioneta sobre la grúa. En esa línea, justificaron que la ausencia de la patente se debe al inconveniente de "falta de chapas del DNRPA" y que el vehículo se encuentra "en regla", además de mencionar: "él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre".

La polémica escaló luego de que el propio legislador redoblara la apuesta en redes sociales. “Para que los radikukas me hagan publicidad”, escribió junto a imágenes de la camioneta, mientras que otros posteos adjudicados al diputado incluyeron frases como “Con la mía, lloren”. 

La sorpresiva aparición en el estacionamiento del Congreso

La aparición de una camioneta Tesla Cybertruck en el estacionamiento del Congreso de la Nación generó este miércoles repercusiones políticas y una fuerte discusión en redes sociales. El vehículo, de diseño futurista y fabricación estadounidense, correspondió al diputado nacional jujeño Manuel Quintar.

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Se trata de uno de los modelos más emblemáticos de la compañía automotriz fundada por Elon Musk. La pick up eléctrica fue vista dentro del predio legislativo y rápidamente despertó comentarios debido a su alto valor de mercado y al impacto visual que genera por su estética poco convencional.

Aunque en Estados Unidos las versiones más equipadas rondan los 100 mil dólares, especialistas del sector automotor señalan que las unidades importadas de forma privada en Argentina pueden alcanzar valores de entre 250 mil y 300 mil dólares, debido a costos de importación, impuestos y logística.

La presencia del vehículo dentro del Congreso fue cuestionada desde sectores opositores, donde apuntaron al contraste entre el discurso de austeridad promovido por el oficialismo y la exhibición de un automóvil de lujo en el ámbito legislativo.

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