"Para mí no vuelve": el ácido vaticinio de Jorge Rial sobre el futuro de Tinelli en la televisión

La inflación de abril fue del 2,6% y acumula 34,2% en los últimos doce meses
La inflación de abril fue del 2,6% y acumula 34,2% en los últimos doce meses
Tensión en la Estación de Trenes de La Plata: operativo contra DIDI y UBER en 1 y 44
El turismo en La Plata cambia de perfil: los datos que revelan el estado de la hotelería en 2026
IOMA hizo un pago parcial y los médicos de La Plata volvieron a atender a sus afiliados
Habló el contratista de Adorni: “Parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo”
Instalan una carpa sanitaria en 7 y 50 previo a la Marcha Federal por la Salud
Un ex gobernador se le planta a Kicillof y pide internas en el peronismo: "Voto popular"
La curiosa reacción de Rial cuando le preguntaron por la vuelta de Tinelli al Bailando
¡Al horno! Detectan conexiones eléctricas clandestinas en 15 locales de una cadena de venta de empanadas
Estudiantes vs Flamengo, por la Copa Libertadores: salieron a la venta las entradas
VIDEO. Drama y reclamo en La Plata: denuncian que IOMA adeuda más de un año de internación domiciliaria a un joven con discapacidad
Intendentes de todo el país reclamaron desde Rosario al Gobierno nacional la restitución de fondos retenidos
En un año se cuadriplicaron las deudas "irrecuperables" con billeteras virtuales
Gran Hermano 2026: Luana Fernández sorprendió a la Bomba tucumana al confesar que tuvo “algo” con su hijo
Tras el escándalo en el Congreso, El Tesla Cybertruck del diputado de LLA fue remolcado por una grúa
Cayó la "banda del frío" en La Plata: llevaban entre 4 una heladera robada y los atraparon
Manuel Quintar, el diputado que llegó al Congreso en una costosa Cybertruck: "Para que los radikukas me hagan publicidad"
Pasó un camión, arrastró cables y parte del centro de City Bell se quedó sin luz
Hoy, sorteo del concurso mundialista de EL DIA, por el álbum y las figuritas, auspiciado por Rapicuotas
La ANMAT prohibió un desinfectante "anti-mufa" y un ministro del Gobierno salió al cruce
Arranca la elección en el Colegio de Abogados de La Plata: quiénes son los candidatos
Reclamo salarial de trabajadoras del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense
Aumentó la nafta y activan otro congelamiento por 45 días: los nuevos precios en La Plata de YPF, Shell y Axion
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Una muerte en La Plata generó dudas por la posible existencia de una mala praxis médica
Estupor en La Plata por un supuesto abuso a un nene de 6 años en un ámbito religioso
Suteba: con Baradel afuera de la lista, el oficialismo retuvo la conducción
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El anuncio de Marcelo Tinelli para conducir el último Bailando por un Sueño de la historia despertó una lluvia de reacciones en el mundo de la farándula. En ese marco, Jorge Rial no se quedó callado y arremetió contra la noticia informada por el conductor televisivo.
“¿Se pega un corchazo?”, se preguntó Rial en su cuenta de X después de enterarse del anuncio del nacido en Bolívar.
Cabe destacar que, en las últimas horas, una imagen compartida por Ángel de Brito llamó la atención y se viralizó rápidamente en las redes sociales. El periodista publicó una foto junto a Tinelli en la que se anunciaba el regreso de Bailando por un sueño. En ese sentido, el conductor de LAM señaló que el histórico programa se realizará en el “segundo semestre”.
Ante su curiosa reacción en las redes sociales, Rial fue consultado por el programa Puro Show y redobló la apuesta: “Me asusté. Dije… se va a matar Tinelli”.
“Para mí no vuelve, hoy no hay lugar para el Bailando. A todos nos pasa, a mí también me velaron en vivo pero esperé… y me reinventé”, vaticinó el exconductor de Intrusos que actualmente se desempeña en C5N.
Consultado sobre la posibilidad de sumarse al Bailando, Rial volvió a tomárselo con humor y cerró con una sugerente idea: “Si me llaman voy en sunga al Bailando con Luis Ventura, pero él se pone la peluca”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí