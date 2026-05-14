"Para mí no vuelve": el ácido vaticinio de Jorge Rial sobre el futuro de Tinelli en la televisión

El anuncio de Marcelo Tinelli para conducir el último Bailando por un Sueño de la historia despertó una lluvia de reacciones en el mundo de la farándula. En ese marco, Jorge Rial no se quedó callado y arremetió contra la noticia informada por el conductor televisivo.

“¿Se pega un corchazo?”, se preguntó Rial en su cuenta de X después de enterarse del anuncio del nacido en Bolívar.

Se pega un corchazo? https://t.co/CX2w4FkBui — JORGE RIAL (@rialjorge) May 13, 2026

Cabe destacar que, en las últimas horas, una imagen compartida por Ángel de Brito llamó la atención y se viralizó rápidamente en las redes sociales. El periodista publicó una foto junto a Tinelli en la que se anunciaba el regreso de Bailando por un sueño. En ese sentido, el conductor de LAM señaló que el histórico programa se realizará en el “segundo semestre”.

Ante su curiosa reacción en las redes sociales, Rial fue consultado por el programa Puro Show y redobló la apuesta: “Me asusté. Dije… se va a matar Tinelli”.

“Para mí no vuelve, hoy no hay lugar para el Bailando. A todos nos pasa, a mí también me velaron en vivo pero esperé… y me reinventé”, vaticinó el exconductor de Intrusos que actualmente se desempeña en C5N.

Consultado sobre la posibilidad de sumarse al Bailando, Rial volvió a tomárselo con humor y cerró con una sugerente idea: “Si me llaman voy en sunga al Bailando con Luis Ventura, pero él se pone la peluca”.