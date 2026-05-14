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La ANMAT prohibió un desinfectante "anti-mufa" y un ministro del Gobierno salió al cruce

El producto estaba a punto de salir a la venta en medio de la fiebre por el Mundial

La ANMAT prohibió un desinfectante "anti-mufa" y un ministro del Gobierno salió al cruce
14 de Mayo de 2026 | 13:31

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) frenó la salida al mercado de un nuevo desinfectante de la reconocida marca Poett (perteneciente a Clorox) por un motivo insólito: la empresa no pudo demostrar científicamente que el producto tenga propiedades "anti-mufa".

El caso salió a la luz pública a través de la cuenta de X de Federico Sturzenegger, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien utilizó la justificación técnica del organismo para criticar el accionar de la burocracia estatal frente a las iniciativas del sector privado.

Con un tono irónico, el ministro escribió: "El Estado es el mal en estado puro". Y consideró absurdo que el organismo destinara recursos a evaluar una característica evidentemente ligada al humor y al marketing.

"@ANMATsalud elevó un informe a su titular Luis Fontana para no autorizar la venta del Poett Anti-Mufa que @Clorox quería sacar para el mundial porque no estaba demostrado su carácter anti-mufa. Nada eso. VLLC!", escribió en redes sociales.

La idea de Clorox era lanzar el "Poett Anti-Mufa" como una edición especial y limitada, aprovechando el fervor mundialista y la arraigada creencia popular argentina de alejar las "malas vibras" en épocas de competencia de la Selección Nacional.
 

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