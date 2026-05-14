¡Al horno! Detectan conexiones eléctricas clandestinas en 15 locales de una cadena de venta de empanadas

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Una inspección oficial, en el marco de un operativo antifraude, constató 15 sucursales de una reconocida cadena de venta de empanadas que presentaban irregularidades en sus instalaciones eléctricas en distintos puntos de La Plata, Berisso y Ensenada.
Según informó la empresa Edelap, durante las inspecciones se constató la manipulación de medidores y la intervención de suministros trifásicos, afectando el correcto registro del consumo de energía eléctrica.
Ante estas irregularidades, la compañía procedió a labrar las actas correspondientes, eliminar de manera inmediata las condiciones de riesgo detectadas y resguardar la seguridad de las personas y la integridad de la red eléctrica.
El fraude eléctrico consiste en la manipulación clandestina de las instalaciones para consumir energía sin su correspondiente registración y pago. Además de constituir un delito, estas maniobras generan riesgos para la seguridad pública y afectan la calidad del servicio que reciben los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones.
La detección de fraude habilita a EDELAP a aplicar el cobro retroactivo de la energía consumida y no registrada, con los recargos previstos en el Reglamento de Suministro y Conexión, suspender el servicio y realizar las denuncias penales correspondientes.
La empresa advierte sobre el carácter ilegal y peligroso de estas prácticas, que pueden provocar accidentes, incendios, electrocuciones y daños en la red eléctrica. Robar energía es un delito penado con hasta seis años de prisión y pone en riesgo tanto a quienes manipulan las instalaciones como a terceros.
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