Intendentes de todo el país reclamaron desde Rosario al Gobierno nacional la restitución de fondos retenidos

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Intendentes de ciudades de toda la Argentina advirtieron que el federalismo “no es una concesión del poder central”, denunciaron que la retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es "ahorro", sino un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen y reclamaron al gobierno nacional la coparticipación del impuesto a los combustibles.
“El equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios. La retención de fondos para transporte público, educación y discapacidad no es "ahorro", es un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen” señalaron los intendentes en un documento.
El reclamo surgió luego de la reunión de intendentes e intendentas de la República Argentina que participaron del Consejo Federal (COFEIN) en Rosario, donde fueron recibidos por el jefe de gobierno local, Pablo Javkin.
Los intendentes afirmaron que “el federalismo no es una concesión del poder central, sino la base fundacional de nuestra Nación. Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, nosotros gestionamos la urgencia diaria. No somos observadores de la crisis: somos quienes garantizamos que el transporte circule, que los hospitales atiendan y que el tejido social no se termine de quebrar. No tenemos seguidores virtuales; tenemos ciudadanos de carne y hueso que demandan respuestas hoy”, denunciaron.
La reunión del COFEIN se produjo apenas unas horas después de una cumbre de más de 300 intendentes de todo el país en Rosario de la que participaron además los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Chubut, Ignacio Torres; Corrientes, Juan Pablo Valdés; y Mendoza, Alfredo Cornejo.
Javkin consideró que "no se pueden seguir municipalizando las responsabilidades mientras se centralizan los recursos a nivel nacional. Argentina no se puede seguir diciéndose federal y no incluir a las ciudades en un esquema de coparticipación. La Argentina va a ser federal desde las ciudades".
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En un documento de tono muy duro, los intendentes consignaron que no piden “asistencia: exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan y que el Ejecutivo Nacional retiene de forma arbitraria. Durante el primer cuatrimestre del año 2026, el único impuesto que superó la inflación –es más la duplicó- fue el Impuesto sobre los Combustibles que recauda el Gobierno Nacional de todos los ciudadanos de la República Argentina y no son destinados ni a financiar el transporte público del interior del país y menos aún para el mantenimiento de las rutas nacionales”.
En esa línea, señalaron que hablan “desde la autoridad de quienes ya hemos aplicado la austeridad y la modernización tecnológica. Hemos optimizado cada peso con transparencia y eficiencia. Las provincias y las ciudades no son un gasto, es el motor que sostiene a la Argentina. No permitiremos que se desmantele la producción y el trabajo bajo una lógica unitaria que desconoce el país profundo”.
“La Argentina no tiene futuro en el enfrentamiento permanente ni en el desprecio a sus instituciones. Instamos a los legisladores nacionales a recibirnos de inmediato para dar tratamiento a los proyectos de ley que hemos consensuado. No buscamos privilegios, buscamos soluciones”, plantearon.
Para ello demandaron avanzar “con una agenda legislativa que incluya el tratamiento de los proyectos que garantizan la coparticipación a Municipios del Impuesto a los Combustibles que en el primer cuatrimestre del 2026 alcanzan los 2 billones de pesos y de los fondos sin distribuir de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que al primer cuatrimestre del 2026 suman 1,3 billones de pesos”.
En la misma dirección impulsan la exención del IVA en las contrataciones municipales que representa un 9% del total de los gastos, una medida indispensable para reducir los costos operativos y optimizar la prestación de servicios a nuestros vecinos. El respeto a la Ley y al Federalismo es el único camino para evitar el caos.
“Cuando la realidad golpea al pueblo, la responsabilidad debe estar por encima de cualquier bandera partidaria. No hay República posible sin ciudades de pie”, concluye el documento.
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