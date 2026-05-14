Nueva crisis en el Real Madrid: Mbappé expuso su interna con Arbeloa y crecen los rumores de salida

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A falta de dos partidos para terminar la temporada, los escándalos en el Real Madrid están lejos de terminar. La victoria ante Real Oviedo por 2-0 dejó expuesta una guerra entre Kylian Mbappé y el entrenador Álvaro Arbeloa ante la falta de minutos del delantero francés.
“No he jugado porque el míster me ha dicho que para él, soy el cuarto delantero de la plantilla”, arremetió el exjugador del PSG en la zona de prensa.
En ese sentido, Mbappé dejó en claro que estaba en condiciones físicas para ser titular, pero la decisión de no ingresar fue decisión de su entrenador. Consultado sobre si existe un conflicto con Arbeloa, el francés lo negó de manera rotunda: “No, ninguno, pero hay que aceptar la idea del entrenador. Tengo que trabajar para ser mejor que Vinicius Júnior, Mastantuono y Gonzalo García”.
El técnico del Madrid fue consultado por las declaraciones del francés y descartó también tener una mala relación con el futbolista: “Soy entrenador y decido quién juega y quién no. He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar”.
“Seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho y siete días después seguro que se lo vuelve a ganar”, sentenció. Cabe señalar que Mbappé fue criticado por los fanáticos del Real Madrid por su viaje a Italia con su novia Ester Expósito cuando se disputaba el clásico ante Barcelona, aunque expuso en las últimas horas que contaba con la autorización del club para salir del país.
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