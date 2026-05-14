Dos policías heridos y un detenido tras un violento operativo en un lavadero de autos de La Plata

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Un operativo de control en un comercio de Gonnet terminó con dos policías heridos y un hombre detenido acusado de agredir al personal policial, en un episodio ocurrido este jueves en la zona de calle 6 y 499.
Según informaron fuentes policiales, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 13ª se presentaron en el lugar en el marco de un procedimiento vinculado a la Ley 13.081, con el objetivo de verificar la situación de un comercio del rubro lavadero de autos y gomería que funcionaba bajo el nombre de fantasía “Lavadero VC”.
Durante la inspección, los agentes constataron presuntas irregularidades vinculadas a la documentación requerida para el funcionamiento del local. En ese contexto, el propietario del comercio habría reaccionado de manera agresiva cuando los efectivos intentaban labrar el acta correspondiente.
De acuerdo al parte oficial, la situación escaló rápidamente y el hombre comenzó a agredir físicamente a los uniformados, por lo que se solicitó apoyo policial. Minutos después arribó personal motorizado de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), aunque, según la versión oficial, las agresiones continuaron y también participaron familiares del acusado.
Finalmente, el sospechoso, de 37 años, fue reducido y aprehendido. Como consecuencia del enfrentamiento, un subteniente del GTO sufrió hematomas en el rostro, mientras que un oficial de la FBA resultó con golpes en la cabeza. Ambos presentaron lesiones de carácter leve.
La causa fue caratulada como “atentado y resistencia a la autoridad y lesiones leves” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata, que avaló el procedimiento y ordenó actuaciones judiciales para las próximas horas.
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