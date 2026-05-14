Con el aumento por inflación, ¿cuánto cobrarán los jubilados en junio?

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Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de ANSES tendrán en junio un incremento del 2,6%, en línea con la inflación registrada en abril según informó el INDEC. La actualización responde al esquema de movilidad vigente desde 2024, que ajusta los haberes mensualmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con el nuevo aumento, la jubilación mínima ascenderá a $403.396,63, mientras que el haber máximo llegará a $2.714.477,30. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $322.717,30 y las Pensiones No Contributivas alcanzarán los $282.377,67.
A estos montos hay que sumarle el bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno otorga a quienes perciben ingresos más bajos, lo que llevaría la mínima a $473.396,63 si se confirma el refuerzo. El ajuste también impactará en otras prestaciones sociales.
Desde junio, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo pasarán a $144.959,44, mientras que la asignación familiar por hijo del sistema SUAF se ubicará en $72.487,93 para el primer tramo de ingresos. Todos estos valores se actualizan bajo el mismo mecanismo atado a la inflación mensual.
Además del incremento, jubilados y pensionados cobrarán en junio la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo, que se calcula sobre el haber más alto percibido durante el semestre y representa un ingreso extra clave para los beneficiarios.
Jubilación mínima: $403.396,63
Jubilación máxima: $2.714.477,30
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.717,30
Pensiones No Contributivas (PNC): $282.377,67
Prestación Básica Universal (PBU): $184.535,54
Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.959,44
Asignación Universal por Embarazo (AUE): $144.959,44
Asignación familiar por hijo (SUAF – primer tramo): $72.487,93
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