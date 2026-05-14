Robaron en la puerta del Ministerio de Trabajo en La Plata y los atraparon a las pocas cuadras

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Los implicados contaban con herramientas de corte y cayeron tras un operativo cerrojo
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Un despliegue policial en las últimas horas permitió la captura de dos hombres, de 35 y 38 años, luego de que sustrajeran rodados el frente del Ministerio de Trabajo de La Plata. El suceso tuvo lugar este jueves en la zona de calle 7 entre 39 y 40, donde los sospechosos violentaron la seguridad de los vehículos estacionados en la vereda.
La intervención comenzó a raíz de un llamado al sistema de emergencias 911. El personal de seguridad del organismo estatal solicitó apoyo inmediato al observar el momento exacto en que los individuos rompieron un candado para apoderarse de una bicicleta rodado 29 de color negro con detalles en naranja. En su huida, los delincuentes abandonaron un rodado tipo playero en el sitio del hecho.
Efectivos de la División Motorizada y del Comando de Patrullas coordinaron un cierre de zonas que dio resultados en pocos minutos. Uno de los implicados fue interceptado en calle 38 entre 5 y 6 con el vehículo robado en su poder.
Poco después, las autoridades localizaron al segundo sospechoso en la zona de calle 3 entre 32 y 33. Allí también se procedió a su detención y al secuestro de una tercera bicicleta rodado 29 que estaba en su posesión.
Además de los vehículos recuperados, la policía incautó diversos elementos técnicos que los sujetos emplearon para cometer los ilícitos: tres pinzas de corte, dos llaves de impacto, un candado con signos de corte y tres bicicletas.
La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de La Plata tomó intervención en el caso. El magistrado a cargo avaló el procedimiento policial y dispuso que ambos detenidos comparezcan ante la justicia en la primera audiencia de mañana bajo la carátula de tentativa de robo. Las víctimas, un empleado de 41 años y un docente de 27, recuperaron sus pertenencias tras las actuaciones de rigor en la Comisaría 2da.
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