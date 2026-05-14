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Tras el dato de la inflación de abril, cuánto aumentará el transporte público en La Plata durante junio

Tras el dato de la inflación de abril, cuánto aumentará el transporte público en La Plata durante junio
14 de Mayo de 2026 | 19:30

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En junio se aumentarán los pasajes de trenes y colectivos del AMBA un 4,6%, según reveló en esta jornada el dato de inflación del INDEC que se ubicó en el 2,6% para abril. En mayo aumentaron 5,4% en AMBA y en el Gran La Plata en colectrivos fue del 11%

La suba responde al mecanismo de actualización automática que aplican tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible y le adiciona dos puntos porcentuales. Con esta fórmula, la tarifa refleja no solo la inflación pasada sino también un componente extra que acelera los incrementos.

Hacia adelante, el esquema de indexación vigente anticipa que las tarifas continuarán ajustándose de forma mensual. Desde el Gobierno porteño ya señalaron que el mecanismo se mantendrá en los próximos meses, lo que implica que cualquier repunte inflacionario tendrá un traslado casi automático al precio del boleto..

Nuevos precios del boleto de micros desde junio con SUBE NO registrada

  • De 0 a 3 km: de $1.674,73 a $1.751,77
  • De 3 a 6 km: de $1.828,26 a $1.912,36
  • De 6 a 12 km: de $1.978,35 a $2.069,35
  • De 12 a 27 km: de $2.118,68 a $2.216,14
  • Más de 27 km: de $2.235,65 a $2.338,49

Tarifa social desde junio

  • De 0 a 3 km: de $473,98 a $495,78
  • De 3 a 6 km: de $517,43 a $541,23
  • De 6 a 12 km: de $559,91 a $585,67
  • De 12 a 27 km: de $599,62 a $627,20
  • Más de 27 km: de $632,73 a $661,84
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