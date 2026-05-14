Vecinos de Tolosa denuncian incumplimientos en seguridad y reclaman más policías a seis meses de un acuerdo

A seis meses de la firma de un acta compromiso con autoridades del área de Seguridad bonaerense, vecinos de Tolosa volvieron a expresar su preocupación por el avance de la inseguridad y denunciaron que las medidas prometidas para reforzar la prevención nunca fueron implementadas.

Desde la Asamblea Vecinal de Tolosa señalaron que los compromisos asumidos en una reunión realizada el 17 de octubre de 2025 no se cumplieron y reclamaron una nueva convocatoria con funcionarios provinciales y municipales para obtener respuestas concretas.

El encuentro original había contado con la participación de la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad bonaerense, Solange Marcos, y del secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe, a quienes ahora apuntan por la falta de avances.

“Así no se puede vivir”, resumieron desde la organización vecinal, al describir un escenario marcado por robos reiterados, ataques de quemacoches y nuevos conflictos con presencia policial en la zona de la garita de 527 y 121, un punto señalado históricamente por los frentistas como uno de los más conflictivos de la localidad.

Según denunciaron, la situación llevó incluso a comerciantes de la zona a organizarse por cuenta propia para realizar turnos de vigilancia nocturna, ante la ausencia de medidas preventivas sostenidas y la escasa presencia policial.

Entre los puntos incluidos en el acuerdo firmado el año pasado figuraban el refuerzo de patrulleros, mayor cantidad de efectivos policiales, operativos permanentes, controles vehiculares, patrullaje de caballería y un incremento de motos policiales en circulación. Sin embargo, aseguran que ninguna de esas promesas se concretó.

“Tolosa está ardida”, expresó Eduardo Hache, integrante de la Asamblea Vecinal, al describir el malestar creciente entre vecinos y comerciantes por la continuidad de los delitos y la falta de respuestas oficiales.

En ese marco, la asamblea insistió en la necesidad de concretar una reunión urgente con representantes del Ministerio de Seguridad y del Municipio para revisar el estado de los compromisos asumidos y exigir medidas inmediatas frente al aumento de los episodios delictivos.