Escapaban de la policía en La Plata, abandonaron una escopeta con municiones y se dieron a la fuga

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Un operativo de prevención en el barrio de Altos de San Lorenzo culminó con el secuestro de un arma de fuego de gran calibre. El hallazgo se produjo luego de que efectivos policiales intentaran identificar a dos individuos que se trasladaban en una motocicleta y que, ante la presencia del patrullero, iniciaron una huida a alta velocidad.
El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la calle 19 y 82. Mientras los agentes realizaban tareas de vigilancia, observaron a los sospechosos en una actitud que despertó su atención. Al recibir la orden de detenerse, el conductor del rodado aceleró de manera brusca, lo que dio comienzo a un seguimiento por diversas arterias de la zona.
Durante el escape, y con el fin de desprenderse de elementos comprometedores, los motociclistas arrojaron un objeto hacia un costado de la calzada. El personal policial optó por asegurar el elemento descartado mientras los sujetos aprovechaban la maniobra para perderse de vista entre las calles del barrio.
Al inspeccionar el bulto, los uniformados constataron que se trataba de una escopeta cargada con cartuchos intactos y en condiciones de uso inmediato. El arma fue incautada bajo las normas legales vigentes y trasladada a la sede policial para las pericias correspondientes.
La causa quedó radicada en la comisaría de la zona, donde se iniciaron actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra. Actualmente, las autoridades analizan los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para establecer la identidad de los evadidos y determinar la procedencia de la escopeta recuperada.
No se descarta que los individuos estuvieran vinculados a intentos de robo bajo la modalidad de "motochorros" en las zonas aledañas.
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