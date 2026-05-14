Venían del Conurbano y terminaron aprehendidos

Cuatro hombres provenientes del Conurbano bonaerense fueron aprehendidos en La Plata, acusados de realizar una maniobra sospechosa en barrio Norte que encendió las alarmas entre vecinos y derivó en un operativo policial.

El procedimiento se llevó a cabo en 33 y 6, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de cuatro sujetos que iban casa por casa pidiendo dinero, bajo el argumento de que eran recolectores de residuos. Según denunciaron, los sospechosos tocaban los timbres de distintos edificios de manera insistente, una modalidad que generó preocupación.

Al llegar al lugar, efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Segunda encontraron a los cuatro hombres, todos vestidos con ropa de trabajo, mientras continuaban recorriendo domicilios: los sospechosos se mostraron nerviosos y, al momento de ser identificados, adoptaron una actitud hostil.

Los cuatro -todos con domicilio en La Matanza- fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron imputados por averiguación de ilícito, con intervención de la UFI N°3 de La Plata.