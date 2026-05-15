Milei recibió a Adorni

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El encuentro fue en la Residencia de Olivos y se sumó el canciller Quirno
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El presidente Javier Milei recibió hoy al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Residencia de Olivos, encuentro al que se sumó el canciller Pablo Quirno.
La idea del intercambio fue realizar un repaso de la gestión para motorizar la actividad que desde hace al menos dos meses se encuentra suspendida. Además, tuvo lugar en medio de la investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario a raíz de sus viajes y la adquisición de propiedades.
Pese a los movimientos en la causa y al reclamo de los espacios aliados, el jefe de Estado y su hermana Karina Milei reafirman día a día la determinación de sostener al jefe de Gabinete. Así lo dejó en claro el mandatario durante la última reunión de Gabinete, luego de que la senadora Patricia Bullrich presionara a Adorni para que anticipe la presentación de su declaración jurada.
Desde el Gobierno sostuvieron que la de hoy se trató de una reunión de gestión que apuntó a aceitar además la actividad legislativa discutida en el intercambio de la mesa política del pasado martes. De allí, salió la determinación del oficialismo de enviar nuevas leyes al Congreso entre las que destaca el Súper RIGI.
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