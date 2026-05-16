Gimnasia cayó ante Lanús en un partidazo

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En un tremendo partido, con final incierto hasta el sonido de la chicharra, Gimnasia cayó 78 a 76 ante Lanús, en el Microestadio Antonio Rotili, en el primer cruce (al mejor de cinco) de una de las semifinales de la Liga Argentina de Básquet.
De esta manera, el Granate se impone por 1-0 en la serie que continuará mañana desde las 20:30 en el mismo escenario.
Martín Forchino y el norteamericano Henry Michael fueron los puntos altos de Lanús, ya que terminaron la planilla con 19 puntos cada uno.
Mientras que en el equipo platense, el punto más alto de la noche en el Antonio Rotili fue el escolta Nicolás Paz, quien cerró una planilla con 26 puntos. En tanto que su compañero Raúl Pelorosso marcó 15 puntos.
El quinteto mens sana, conducido por Fabián Renda, tuvo un rendimiento de menor a mayor. Y llega a esta instancia de los Playoffs luego de barrer la serie de cuartos de final a Barrio Parque, de Córdoba, por 3-1. La serie se cerró con una gran victoria del Lobo por 86 a 83, después de una enorme reacción para dar vuelta el resultado en el Polideportivo de calle 4.
Previamente había hecho lo mismo con Racing, al que venció por 3-2 en la serie, y a Central Entrerriano (3-1).
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Como quedó dicho, Gimnasia exhibió un gran nivel colectivo y también en la faceta individual, lo que le permitió meterse entre los cuatro mejores equipos de la Liga Argentina.
El segundo juego de la serie contra Lanús se disputará mañana a partir de las 20:30, nuevamente en el Microestadio Antonio Rotili. En lo que respecta a la campaña del Granate, viene de eliminar en la fase anterior a Villa de San Martín de Resistencia (Chaco).
Mientras que en la fase regular Lanús y Gimnasia se vieron las caras en dos oportunidades, con sendas victorias del Granate.
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