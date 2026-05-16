Ayuda humanitaria: el Gobierno envió un avión militar a Bolivia para paliar el desabastecimiento por las protestas

En un fuerte gesto de cooperación regional, el gobierno de Javier Milei oficializó el envío de asistencia humanitaria a Bolivia que enfrenta un paro nacional hace casi dos semanas. A través de una misión coordinada entre el Ministerio de Defensa y la Cancillería, un avión de transporte Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina despegó en las primeras horas de este sábado desde la base aérea de El Palomar con destino al país vecino.

La aeronave militar tendrá la tarea de establecer un puente logístico aéreo durante la próxima semana en territorio boliviano. Su objetivo principal será colaborar de manera sustancial en la distribución de toneladas de alimentos e insumos esenciales provistos por el gobierno de Bolivia, destinados a paliar la delicada situación que atraviesan diversas comunidades de esa nación.

El despliegue de las capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas argentinas fue celebrado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, quien utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud. "Mi más profundo agradecimiento al presidente Javier Milei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia. Este gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad, sino que representa un alivio vital para nuestras comunidades", destacó.

Mi más profundo agradecimiento al presidente @JMilei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria. Este gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad entre nuestras naciones, sino… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) May 16, 2026

Por su parte, el mandatario argentino respondió de inmediato con un fuerte mensaje de respaldo institucional y un claro posicionamiento geopolítico: "Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso".

Según informaron el Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, la misión se encuadra en los tratados de asistencia internacional mutua, poniendo la logística militar argentina al servicio del bienestar civil de la región.