Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $2.000.000: los números de hoy publicados en EL DIA

Política y Economía

Alak recibió al nuevo decano de Humanidades de la UNLP para avanzar en políticas públicas conjuntas

Alak recibió al nuevo decano de Humanidades de la UNLP para avanzar en políticas públicas conjuntas
18 de Mayo de 2026 | 11:23

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, mantuvo un encuentro con el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Hernán Sorgentini, para afianzar la articulación entre la gestión municipal y la unidad académica.

“La articulación y el trabajo permanente entre el Municipio y la universidad son fundamentales para construir políticas públicas con una mirada académica, social y territorial que dé respuestas concretas a los desafíos actuales”, aseguró Alak.

En la misma línea, Sorgentini destacó la importancia de “constituir nuevas instancias para la producción conjunta y para encontrar en las problemáticas actuales y sociales una línea de trabajo común”.

Por su parte, el secretario de Gobierno municipal, Guillermo Cara, expresó: “Desde que asumimos venimos trabajando con todas las unidades académicas de la UNLP para renovar acuerdos y fortalecer la gestión a través de la proyección de políticas públicas y el seguimiento de las mismas”.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal en el marco de la sesión extraordinaria del Consejo Elector de la FaHCE, donde el pasado 27 de marzo se designó a Sorgentini como decano para el período 2026-2030 por unanimidad.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron distintas líneas de trabajo vinculadas al Archivo Municipal y al proceso de digitalización de materiales históricos, además de analizar nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo el vínculo institucional.

LE PUEDE INTERESAR

Varios gobernadores evalúan desdoblar las elecciones y tomar distancia de los comicios nacionales

LE PUEDE INTERESAR

ARCA reglamentó el certificado de trabajo digital

Asimismo, pusieron en común el avance de convenios ya en marcha que vienen generando instancias de trabajo articulado para graduados y estudiantes de distintas especialidades de la facultad y coincidieron en la importancia de proyectar nuevas áreas de convergencia.

Durante la reunión estuvieron presentes también Guillermo Nano Cara, Secretario de Gobierno de la Municipalidad y Matìas Gronchi, director de Derechos Humanos de la Comuna, mientras que por parte de la FaHCE participaron Ana Julia Ramírez, Aurelia Di Berardino y Rodolfo Iuliano.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Milei insultó al periodista de TN Mercuriali y encendió las redes: "Mier... humana"

Anuncian un plan de obras de infraestructura y conectividad en La Plata

Conmoción total por la muerte de un menor de 12 años en La Plata

Adiós a los que esquivan las fotomultas: cómo funcionan los radares "inteligentes" que llegan a Argentina

Operativo Flamengo: Estudiantes rearma el once titular con cambio de esquema

El "Pata" Pereyra, el elegido de Gimnasia: qué inclinó la balanza para ganarle la pulseada a Vaccari

Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord

Ya es más caro viajar a CABA desde La Plata: los nuevos valores del tren y las líneas 129 y 195
Últimas noticias de Política y Economía

Ritondo salió al cruce de los dichos de Martín Menem: “Poco ubicado”

Varios gobernadores evalúan desdoblar las elecciones y tomar distancia de los comicios nacionales

ARCA reglamentó el certificado de trabajo digital

El PRO defiende una eventual candidatura de Macri y Bullrich impulsa un acercamiento para salvar la reelección de Milei
Policiales
Un incendio arrasó con un departamento en plena madrugada en Berisso
Pesadilla en Barrio Norte: despiertan a una familia para asaltarla
Quién es el sospechoso detenido por los ataques antisemitas en La Plata
Crecen las dudas sobre el sistema de fotomultas
Sorpresa por un operativo en el Autódromo Mouras
Deportes
El presidente de Belgrano se la picanteó a River antes de la final: "Los mandamos a la B, ahora hay que hacer historia"
VIDEO.- La bronca de Messi con los hinchas del Inter Miami: cantaron "Jugadores..."
Operativo Flamengo: Estudiantes rearma el once titular con cambio de esquema
La hoja de ruta del León rumbo a Río de Janeiro
Damonte va a la carga por un ex Pincha para Aldosivi
Información General
Una insignia que antecedió a la bandera: hoy es el Día de la Escarapela
Adiós a los que esquivan las fotomultas: cómo funcionan los radares "inteligentes" que llegan a Argentina
Bolsitas de nicotina: dura advertencia de la OMS tras ser autorizadas en el país
Estudiantes argentinos competirán en EE UU con un cohete supersónico
Apuestas on line: lanzan recursos para su control
Espectáculos
Adrián Suar habló con Moria Casán, confesó sus romances y derribó un mito sobre su vida privada
Internaron a Chiche Gelblung y está en terapia intensiva: ¿qué le pasó?
Gran Hermano tras la salida de Danelik: qué está pasando con los números en la pantalla
Gran Hermano: cómo reaccionó Luana tras la salida de Danelik
Fuerte revelación de Benjamín Vicuña: las diferencias en el trato con Pampita y la China Suárez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla