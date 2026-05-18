Alak recibió al nuevo decano de Humanidades de la UNLP para avanzar en políticas públicas conjuntas

El intendente de La Plata, Julio Alak, mantuvo un encuentro con el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Hernán Sorgentini, para afianzar la articulación entre la gestión municipal y la unidad académica.

“La articulación y el trabajo permanente entre el Municipio y la universidad son fundamentales para construir políticas públicas con una mirada académica, social y territorial que dé respuestas concretas a los desafíos actuales”, aseguró Alak.

En la misma línea, Sorgentini destacó la importancia de “constituir nuevas instancias para la producción conjunta y para encontrar en las problemáticas actuales y sociales una línea de trabajo común”.

Por su parte, el secretario de Gobierno municipal, Guillermo Cara, expresó: “Desde que asumimos venimos trabajando con todas las unidades académicas de la UNLP para renovar acuerdos y fortalecer la gestión a través de la proyección de políticas públicas y el seguimiento de las mismas”.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal en el marco de la sesión extraordinaria del Consejo Elector de la FaHCE, donde el pasado 27 de marzo se designó a Sorgentini como decano para el período 2026-2030 por unanimidad.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron distintas líneas de trabajo vinculadas al Archivo Municipal y al proceso de digitalización de materiales históricos, además de analizar nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo el vínculo institucional.

Asimismo, pusieron en común el avance de convenios ya en marcha que vienen generando instancias de trabajo articulado para graduados y estudiantes de distintas especialidades de la facultad y coincidieron en la importancia de proyectar nuevas áreas de convergencia.

Durante la reunión estuvieron presentes también Guillermo Nano Cara, Secretario de Gobierno de la Municipalidad y Matìas Gronchi, director de Derechos Humanos de la Comuna, mientras que por parte de la FaHCE participaron Ana Julia Ramírez, Aurelia Di Berardino y Rodolfo Iuliano.