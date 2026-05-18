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Ritondo salió al cruce de los dichos de Martín Menem: “Poco ubicado”

El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó una eventual candidatura de Mauricio Macri en las próximas elecciones

Ritondo salió al cruce de los dichos de Martín Menem: “Poco ubicado”
18 de Mayo de 2026 | 11:42

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El presidente del bloque del PRO en Diputados, Christian Ritondo, salió hoy al cruce de las afirmaciones del titular de la Cámara baja, Martín Menem, y dijo que resulta “poco ubicado” decir que una candidatura presidencial de Mauricio Macri es funcional a la vuelta del kirchnerismo.

“Sería una irresponsabilidad dar hoy esa discusión porque solo genera ruido, pero lo que está claro es que Mauricio Macri demostró como nadie que puso el país por encima de sus ambiciones personales”, afirmó Ritondo.

El legislador y presidente del PRO bonaerense, enfatizó: “Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo, cuando ellos (por La Libertad Avanza) estaban callados o no sé qué harían de su vida, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo”.

Martín Menem dijo que si Macri fuera candidato el año próximo “le haría un favor al kirchnerismo” y consideró que en los comicios de 2027 “los votantes del PRO van a acompañar” a La Libertad Avanza.

Ritondo le respondió hoy que "plantear eso es no conocer la historia, ni la del PRO ni la de Mauricio Macri” y sostuvo que “especular de ese modo no es ubicado ni natural”.

En alusión a la relación del Gobierno con el partido, el legislador recalcó que “tiene que haber un ida y vuelta, no sólo pedirle favores al otro”, resaltó que “Mauricio y el PRO siempre han demostrado el menor egoísmo que yo he visto en la política argentina” y aseguró que “lo que está claro es que el PRO no quiere volver al pasado, no quiere volver al populismo”.

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