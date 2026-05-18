EL DIA en Brasil: así arriban los hinchas del Pincha a Río de Janeiro para jugar con Flamengo por Libertadores

Estudiantes se medirá este miércoles desde las 21.30 hs con Flamengo por la quinta fecha del Grupo A de Copa Libertadores, en busca de los tres puntos para asegurarse la clasificación, y los hinchas ya llenan de rojo y blanco las calles de Río de Janeiro.

Desde La Plata, Garín y Mar del Plata, por mencionar algunos, los fanáticos del Pincha se instalaron en las inmediaciones del Maracaná a la espera del partido que será el anteúltimo de la fase de grupos.

Estudiantes se ubica segundo en la tabla con 6 puntos, siendo escolta de Flamengo que tiene 7. Independiente Medellín tiene 4 y Cusco FC solo 1 punto.

Vale recordar que el partido entre Independiente Medellín y Flamengo quedó trunco por incidentes en la hinchada local. El Pincha cerrará la fase de grupos de local con los colombianos.