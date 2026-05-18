Fuerte reclamo en Los Hornos: conviven con basura, ratas y hasta una camioneta quemada

Una preocupante situación de abandono mantiene en alerta a Los Hornos. Vecinos del barrio denunciaron en calle 71 entre 154 y 155 el aumento de basurales crónicos, una alarmante plaga de roedores y hasta la presencia de vehículos incendiados que obstruyen la vía pública.

En esa cuadra del barrio platense conviven de manera alarmante la acumulación de basura, la proliferación de ratas y, como postal del desamparo, el chasis de una camioneta completamente quemada que nadie se acerca a retirar. "Sería bueno que la Municipalidad nos tenga en cuenta", exclamó con resignación una vecina que dialogó con EL DÍA.

A la crisis sanitaria por las ratas y la mugre se le suma el factor de la inseguridad, ya que los vecinos detallaron que el lugar se convirtió en una "zona liberada". "Hace como quince días que todos los días por las noches se juntan delincuentes y descartan cosas en las zanjas", señalaron con preocupación. Entre las objetos descartados detectaron una camioneta totalmente quemada que quedó abandonada en el lugar sin que nadie de la Municipalidad la retire.

El malestar del barrio se acrecienta ante la falta de soluciones concretas. Al ser consultada sobre las reiteradas denuncias al 147, la vecina fue tajante: "Solo te toman el pedido. Llamé también por las calles rotas y aún esperamos que vengan a tapar los cráteres". Angustiada por el estado de Los Hornos, la vecina remató con una frase contundente: "Arreglan lo que se ve".