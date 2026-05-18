Fin del conflicto: qué resolvió el TAS sobre la suspensión de Verón tras el "pasillo-gate" de Estudiantes

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Una fuerte novedad institucional sacudió el panorama de Estudiantes en las últimas horas. A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva informó que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio marcha atrás y dio por finalizado el proceso disciplinario que pesaba sobre la institución y su presidente Juan Sebastián Verón.
La resolución por parte de la casa madre del fútbol argentino llegó como consecuencia directa de la apelación que el Pincha y su presidente interpusieron formalmente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). El club había recurrido a la Justicia internacional tras considerar desmedidos los castigos aplicados por el Tribunal de Disciplina local luego del “pasillo-gate” contra Rosario Central por los octavos de final del Clausura 2025.
A partir de este nuevo fallo, la AFA resolvió dar por cumplida la suspensión que le impedía a Verón ejercer plenamente sus funciones como presidente en el plano local. Asimismo, el dictamen favorece las arcas del Pincha, ya que se resolvió dejar sin efecto la millonaria sanción económica que le habían aplicado a la institución.
"De esta manera, se da por finalizado el proceso disciplinario", detallaron en el comunicado que se difundió por correo electrónico a los socios de Estudiantes.
Cabe recordar que Verón había sido sancionado por seis meses para ejercer toda actividad relacionada al fútbol por no cumplir con el artículo 12 del Código Disciplinario relacionado con respetar las reglas de juego, los estatutos de la AFA, y mantener una conducta de lealtad, integridad y deportividad.
Asimismo, el club recibió una multa económica de 4000 entradas por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, lo cual se traducía en 120 millones de pesos.
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